Bilim insanları bilişsel beceri kaybından önce 'zombi hücrelerin' harekete geçtiğini buluntuladı

Çalışmada, ölmeyen ancak normal hücrenin işlevlerini de yerine getiremeyen “zombi hücrelerin” birikimini önleyen bilim insanları, tau proteini kümelenmesini, nöronal ölümü ve hafıza kaybını azaltmayı başardı.

Araştırma ekibinden moleküler biyolog Darren Baker, “zombi hücrelerin”, kireçlenme, damar tıkanıklığı, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik dejeneratif hastalıklar dahil yaşlanmayla bağlantılı rahatsızlıklarla ilişkisi bulunduğunu belirterek, daha önce yaptıkları incelemelerde yaşlanan farelerde bu hücreleri yok ettiklerinde hayvanların ömürlerinin uzadığını ortaya koyduklarını söyledi.

Bilim adamlarının aynı zamanda mikrogli ve astrosit olarak anılan iki farklı beyin hücresi türünün, “zombi hücreye” dönüştüğünü tespit ettiği kaydedildi.

Araştırmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.