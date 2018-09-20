Bilim insanları bilişsel beceri kaybından önce 'zombi hücrelerin' harekete geçtiğini buluntuladı

Çalışmada, ölmeyen ancak normal hücrenin işlevlerini de yerine getiremeyen “zombi hücrelerin” birikimini önleyen bilim insanları, tau proteini kümelenmesini, nöronal ölümü ve hafıza kaybını azaltmayı başardı.
Araştırma ekibinden moleküler biyolog Darren Baker, “zombi hücrelerin”, kireçlenme, damar tıkanıklığı, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik dejeneratif hastalıklar dahil yaşlanmayla bağlantılı rahatsızlıklarla ilişkisi bulunduğunu belirterek, daha önce yaptıkları incelemelerde yaşlanan farelerde bu hücreleri yok ettiklerinde hayvanların ömürlerinin uzadığını ortaya koyduklarını söyledi.
Bilim adamlarının aynı zamanda mikrogli ve astrosit olarak anılan iki farklı beyin hücresi türünün, “zombi hücreye” dönüştüğünü tespit ettiği kaydedildi.
Araştırmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|22/09-22/09
|Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
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|20/09-23/09
|15. Metabolik Sendrom Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|21/09-23/09
|2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ
|PSİKİYATRİ
|KOCA