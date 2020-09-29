Bilim insanları, Covid-19 replikasyonunu durdurabilecek burun spreyi üzerinde çalışıyor

MEDİMAGAZİN-Tüm dünyada yayılan yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşı geliştirme çabaları hız kesmeden devam ediyor. Fakat bir yandan araştırmacılar, Covid-19 ile mücadele etmenin başka yollarını da arıyorlar. Şimdiyse bilim insanları, vücudun doğal bağışıklık sistemini harekete geçirmek için burun boşluğundaki hücrelerle etkileşime giren ilaca benzer bir molekül üzerindeki çalıştıklarını duyurdular.

Aşılar tarafından tetiklenen bağışıklık tepkileri belirli patojenlere yönelik antikorların ve T hücrelerinin üretilmesini içerirken, doğuştan sahip olduğumuz bağışıklık sistemimiz ise çok çeşitli mikroplara tepki verir.

Avustralyalı biyoteknoloji şirketi Ena Respiratory danışmanlarından, aynı zamanda da burun spreyinde kullanılmak üzere ilaca benzer molekülü geliştiren Roberto Solari, INNA-051 adı verilen bu maddenin doğuştan gelen bağışıklık sistemini tetikleyerek virüsün hücrelerin içinde çoğalmasını engelleyen mekanizmaları uyaran sitokin adı verilen sinyal proteinlerinin salınımı dahil olmak üzere bir dizi işlemi gerçekleştirdiğini belirtti.

İngiltere’den bir grup bilim insanını içeren bir ekip, henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş bir çalışmada, INNA-051’i altı yaban gelinciğinin burunlarına çeşitli dozlarda uyguladı. İlk dozdan sonra ikinci bir INNA-051 dozu ve plasebo uygulayan ekip, hayvanları 12 gün boyunca gözlemledi. Gelinciklerin virüse maruz kaldıktan beş gün sonra, boğaz bezlerinde bulunan viral RNA miktarı, INNA-051 verilenler arasında plasebo verilenlere kıyasla yüzde 96 oranında azalma gösterdi.

INNA-051’in insanlarda virüse karşı güvenli ve etkili olup olmadığını keşfetmek için toksioloji çalışmalarına ve insan denemelerine ihtiyaç var. Solari, INNA-051’e dayalı bir burun spreyinin önleyici tedbir olarak haftada birkaç kez sağlık çalışanları gibi en riskli gruplardan başlayarak kullanılabileceğini söyledi.