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Bilim insanları, Covid-19’a neden olan virüsü nötralize eden antikor keşfetti
Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim insanları, yeni tip koronavirüse neden olan virüsü tamamen nötralize eden antikor keşfetti.
Bilim insanları, Covid-19’a neden olan virüsü nötralize eden antikor keşfetti
15 Eylül 2020 16:34 - MEDİMAGAZİN
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Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir grup bilim insanı, Covid-19’a neden olan virüsü tamamen ve spesifik olarak nötralize eden, bir başka deyişle etkisiz hale getiren en küçük biyolojik molekülü keşfettiklerini öne sürdü.  Raporda, antikor bileşeninin tam boyutlu bir antikordan 10 kat daha küçük olduğu ve antikorun aslında Ab8 adlı ilacı oluşturmak için kullanıldığı belirtilmiş. İlaç, SARS-CoV-2’ye karşı potansiyel bir koruyucu olarak görülüyor.

Rapora göre, ilaç farelerde ve hamsterlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonunun önlenmesi ve tedavisinde son derece etkili olmuş. Ayrıca, ilacın insan hücrelerinde herhangi bir olumsuz yan etki yapmadığı da raporda geçen bilgiler arasında.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü başkanı ve aynı zamanda çalışmanın yazarlarından biri olan John Mellors, Ab8 ilacının yalnızca Covid-19 için bir tedavi potansiyeline sahip olmadığını, buna ek olarak insanların SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanmasını önlemek amacıyla kullanılabileceğini de belirtti. Mellors, bu ilacın Covid-19 hastaları ve henüz enfeksiyonu kapmamış ve bu virüse karşı bağışıklık kazanmamış kişilerin korunması için etkili olabileceği görüşünce.

Rapora göre, Teksas Üniversitesi Biyolojik Savunma ve Ortaya Çıkan Hastalıklar Tıbbi Şube Merkezi ve Galveston Ulusal Laboratuvarındaki ekip, Ab8’i test etti ve virüsün hücrelere girmesini engellediğini tespit etti. Farelerde yapılan denemelerde, Ab8 ile tedavi edilenler edilmeyenlere oranla 10 kat daha az bulaşıcı virüs miktarına sahipti.

Uzmanlar, ilacın insanlara hangi yolla verilebileceği konusunda araştırmalara devam ediyor.
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 antikor sars-cov-2 enfeksiyon ab8 ilaci

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