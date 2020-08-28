Bilim insanları, Covid-19’un belirtilerinin belli bir sıraya göre gerçekleştiğini keşfetti

Kuzey Kaliforniya Üniversitesinden (USC) araştırmacılar, Covid-19 ile enfekte olmuş bireylerin belirli bir sıraya göre semptomlar yaşayabileceğini ortaya koydu. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, hastalığa yakalanmış bir kişide ortaya çıkacak ilk belirti büyük ihtimalle yüksek ateş. Bunu öksürük ve kas ağrısı, bulantı-kusma veya her ikisi, son olarak da ishal izliyor.

Çalışmanın baş yazarlarından ve USC’de profesör olarak görev alan Dr. Larsen, Covid-19’un ilk belirtilerinin saptandığı bu çalışmanın hastalığın erken teşhisinde son derece önemli olduğunu ve hastanın hastanede kalış süresinin kısalabileceğini belirtti.

Covid-19’un Influenzaya oranla bulaşıcılığı ise çok daha fazla. Uzmanlar, çoğunlukla ilk semptomları doğru bir şekilde saptayamadığından bu durum hastalığın erken teşhisini zorlaştırdığını söylüyor. Bu nedenle, hastalığın ilk belirtileri de doğru şekilde saptanamıyor.

Covid-19’un ilk belirtisi yüksek ateş iken Influenza ise öksürük ile başlıyor

Araştırmacılar, Covid-19 semptomlarının ortaya çıkma sırasını belirlemek için Çin’de 55 bin 924 vakayı inceledi. Bu vakalar, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 16 Şubat – 24 Şubat 2020 tarihli verilerinden alındı. Uzmanlar ayrıca, Covid-19 semptomları ile Influenza semptomlarını karşılaştırmak için, 1994’ten 1998’e kadar sağlık kurumlarına bildirilen Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Yarımküre’deki 2 bin 470 Influenza vakasını da inceledi.

Araştırma sonucunda, Covid-19’un en önemli belirtisinin yüksek ateş olduğu sonucuna varıldı.

Influenza ise daha çok öksürük ile başlıyor. Bilim insanları, çoğu solunum yolu hastalıklarında ateş ve öksürüğün mide bulantısı, kusma ve ishalden daha önce görüldüğünü belirtti. Biyolojik bilimler ve tıp profesörü olan Dr. Peter Kuhn, bu çalışmanın doktorların hastayı tedavi etmek için öncelikle hangi adımları atması gerektiğini belirleyeceğini ve hastanın durumunun kötüleşmesini engelleyeceğini söyledi.

Dr. Larsen ise Covid-19’un yayılımını yavaşlatmak için kapalı alanlara giriş yapılmadan önce mutlaka ateş ölçümü yapılması gerektiğini, ateşi yüksek olanların ise derhal tıbbi yardım alması ve temas takibinin yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

