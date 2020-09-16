Bilim insanları, Covid-19’un laboratuvar yapımı olup olmadığını inceleyecek

Bilim insanları, mevcut kanıtlara göre virüsün doğal bir zoonotik yayılım gösterdiğini savunsa da, tekrar araştırmaya koyulacaklarını belirtti. Çalışmanın başında, İngiliz zoolog ve zoonotik yayılma olayları konusunda uzman Dr. Peter Daszak var. Çoğu zoolog, virolog ve genetikçi gibi Dr. Daszak da bugüne kadarki en güçlü kanıtların SARS-CoV-2’nin doğal olarak ortaya çıktığına işaret ediyor.

Daszak, ekibiyle birlikte virüsün kökeni hakkındaki her teoriyi sistematik olarak inceleyeceklerini ve her biri için bilimsel kanıtları dikkatle sıralayacaklarını dile getirdi.

“Yapabileceğimiz şeylerden biri, Covid-19’un kökenleri hakkındaki her olası teoriye bakmak ve her birinin kanıtını araştırmak olacak.”

Lancet komisyonu daha önce, bugüne kadar elde edilen kanıtların SARS-CoV-2’nin laboratuvar ortamında üretilme ve piyasaya sürülmesinden ziyade doğal yolla oluşmuş bir virüs olduğunu görüşünü desteklediğini belirtmişti. Ancak komisyon, araştırmacıların bilimsel ve objektif bir şekilde virüsün tekrar incelenmesi gerektiğini de savunuyor.

Araştırmanın, hiçbir dayanağı ve kanıtı olmayan komplo teorilerini ortadan kaldıracağı umuluyor. Ayrıca uzmanlar, sadece virüsün kökenlerini değil aynı zamanda küresel çapta pandemiye karşı hazırlıklı olma durumunu güçlendirmek adına önerilerde bulunmak için de araştırmalar yürütecek.

Virüsün, koronavirüs ailesinden diğer virüslerin bulunduğu yarasalardan ortaya çıktığı en güçlü kanıtlardan. Daha sonra ise virüsün yarasalardan dolaylı olarak yaban gelinciği, vizon, sansar, misk kedisi gibi çiftlik hayvanları yoluyla doğrudan insanlara bulaşmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Bilim insanları, dünya daha da geliştikçe, daha da dijitalleştikçe virüs yayılımının riskinin arttığını ve dünyanın, büyük salgınların kısa zamanda hızla yayıldığı bir pandemik yüzyıl ile karşı karşıya olabileceği görüşünde. Dr. Daszak, insanların bu salgınlara karşı düşünülenden çok daha fazla savunmasız olabileceğini de sözlerine ekledi.

