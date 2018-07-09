Bilim insanları erkeklere 'doğum kontrolü' geliştirildi

PLOS ONE dergisinde yayınlanan bu çalışmanın hayvan deneyleri devam ediyor. Maddenin etkinliğinin ve etkisinin kalıcı olmadığı ispatlandı, şimdi ise insanlar üzerinde kullanım için maddenin hap şekline dönüştürülmesi bekleniyor.

Bilim insanları, erkekler için spermi durduran hap geliştirdiler. Doğum kontrol hapı olarak kullanılacak bu ilaç herhangi bir yan etkiye sahip değil.

Uzmanların açıklamasında göre; ilaçtaki EP055 adı verilen madde, alındıktan 30 saat sonra spermleri hareketsiz hale getiriyor. Bu etkisini de spermlerin üzerinde yer alan bir proteine (EPPIN) bağlanarak yapıyor.

Maymunlar üzerinde denenen bu bileşen, hormonlar üzerinde olumsuz bir etki yapmıyor ve tüm etkileri üç hafta içinde geri dönebiliyor.

Çalışmaya göre; EP055 adı verilen bileşen, erkek maymunlara verildikten sonra sperm hareketi durdu. Sperm hareketinin durması da yumurtanın döllenmesini imkansız hale getiriyor. İlacın bırakılmasını takip eden 3 hafta içinde ise spermler hareket etmeye başlıyorlar.

Kadınların kullandığı doğum kontrol hapları, hormon içerdiğinden kişiye göre değişen bazı yan etkilere neden olabiliyor. Bunların başında kilo alma, bulantı ve ruh durumu değişiklikleri yer alıyorken, bu hapın ise hormonal ve duygusal bir değişikliğe yol açmadığı kaydedildi.

Erkekler günümüzde doğum kontrol yöntemi olarak kondom kullanıyor. Ancak doğru kullanılmazsa o da yüzde 18 oranında istenmeyen gebeliğe neden olabiliyor.

PLOS ONE dergisinde yayınlanan bu çalışmanın hayvan deneyleri devam ediyor. Maddenin etkinliğinin ve etkisinin kalıcı olmadığı ispatlandı, şimdi ise insanlar üzerinde kullanım için maddenin hap şekline dönüştürülmesi bekleniyor.