Bilim insanları genç bireyden alınan kanın yaşlılık hastalıklarını önlemesini tartışıyor



ABD'de bir girişim ise bu tarz nakilleri 8 bin dolar gibi bir maliyetle hayata geçirmeye başladı.

Ancak genç insan kanı nakli beraberinde bazı soru işaretlerini ve etik endişelerini de getiriyor.

Bazı bilim insanları, araştırmanın herhangi bir delil ortaya koyamadığını savunuyor.