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Bilim insanları genç bireyden alınan kanın yaşlılık hastalıklarını önlemesini tartışıyor
İngiltere'de bir üniversitede yapılan hayvan deneyleri, genç bir bedenden alınan kanın, yaşlanmaya bağlı hastalıkları önlediğini ortaya koydu.
Bilim insanları genç bireyden alınan kanın yaşlılık hastalıklarını önlemesini tartışıyor
18 Eylül 2018 - BBC
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ABD'de bir girişim ise bu tarz nakilleri 8 bin dolar gibi bir maliyetle hayata geçirmeye başladı.

Ancak genç insan kanı nakli beraberinde bazı soru işaretlerini ve etik endişelerini de getiriyor.

Bazı bilim insanları, araştırmanın herhangi bir delil ortaya koyamadığını savunuyor.

Anahtar Kelimeler:

yaslanma karsiti genclik iksiri bilimsel arastirma

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10
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
18.09.2018 12:33:56
Vampir kültürünün çıktığı bir toplum için çok şaşırtıcı bir çalışma değil. Bilimsel açıdan bakıldığında; şüphelerle dolu bir süreç .
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