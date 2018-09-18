Bilim insanları genç bireyden alınan kanın yaşlılık hastalıklarını önlemesini tartışıyor

ABD'de bir girişim ise bu tarz nakilleri 8 bin dolar gibi bir maliyetle hayata geçirmeye başladı.
Ancak genç insan kanı nakli beraberinde bazı soru işaretlerini ve etik endişelerini de getiriyor.
Bazı bilim insanları, araştırmanın herhangi bir delil ortaya koyamadığını savunuyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|22/09-22/09
|Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|20/09-23/09
|15. Metabolik Sendrom Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|21/09-23/09
|2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ
|PSİKİYATRİ
|KOCA