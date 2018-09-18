SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları hafızadaki yüzleri resme dökmeyi başardı
Kanada'nın Toronto Scarborough Üniversitesi'ndeki nörologlar, elektroensefalografi (EEG) verilerine otomatik öğrenme (machine learning) tekniği uygulayarak "hafızadaki yüzleri resme dökmeyi" başardı
Bilim insanları hafızadaki yüzleri resme dökmeyi başardı
18 Eylül 2018 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Adrian Nestor, "Bu çalışmadaki yenilik, EEG verileri ve otomatik öğrenme tekniğini kullanarak katılımcının görsel deneyiminin tahmini bir temsilini yeniden yaratmak" dedi.

Nestor, gönüllü katılımcının kafasına yerleştirilen EEG'nin verilerine ışık tutulduğunu belirtirken, "İnsan yüzü gibi zihinsel temsilleri algıladığımız biçimiyle yeniden oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

Scarborough Üniversitesi'nde EEG verileri üzerine araştırmalar yapan Dr. Dan Nemrodov ise ilk başta bu teknikle "hafızadaki yüzlerin resme döküleceğine" ihtimal vermediğini anlattı, "Nestor bana geldiğinde ona bunun zor olacağını ama deneyebileceğimizi söyledim. Sonuçta o kazandı, ben kaybettim. Teknik gayet iyi çalışıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

eeg prof dr adrian nestor scarborough universitesi dr dan nemrodov

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
eeg prof. dr. adrian nestor scarborough universitesi dr. dan nemrodovadana sehir hastanesi hasta kabul doktor hemşire aile sağlığı merkezi hayvan hakları dr. erkan ozdemir112 acil sağlık ekipleri bilimsel araştırma kişilik analizi northwestern universitesiKanada Sağlık Bakanlığı kolesterol trans yagyanlış teşhis hekim hatası malpraktis sağlık çalışanı FETÖgrip grip aşısı bağışıklama danışma kurulu depresyon Ege üniversitesi tıp afkültesi Kronik hastalıklar kardiyovaskuler hastaliklar diyabet kronik hava yolu hastaliklaridr. ersin durmus kalp krizi ic hastaliklari uzmanikpmg turkiye PharmaHacettepe üniversitesi akademik ilan dr. serkan kaydan nazilli devlet hastanesinöroloji behçet prof. dr. derya uluduz prof. dr. taskin dumanatriyal septal defekt enes ozyamançocuk doktoru bebek aşısı yaşlanma karşıtı gençlik iksiri bilimsel araştırmaDr. Veli Çetinsu
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.