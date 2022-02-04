Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları HIV virüsünün daha zararlı ve bulaşıcı yeni bir varyantını buldu
Bilim insanları, Hollanda'da AIDS hastalığına yol açan HIV-1 virüsünün 3,5 ila 5,5 kat daha hızlı yayılabilen ve daha zararlı olan yeni bir varyantını tespit etti.
Bilim insanları HIV virüsünün daha zararlı ve bulaşıcı yeni bir varyantını buldu
04 Şubat 2022 15:24 - AA Zuhal Demirci
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü ile Hollanda HIV İzleme Vakfının ortak çalışması sonucu araştırmacılar, yeni "VB" adlı varyantla enfekte kişilerin daha hızlı AIDS geliştirebileceğini ve varyantın bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ortaya koydu.

Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu varyantla enfekte bireyler, diğer varyantlarla enfekte olanlardan 3,5 ila 5,5 kat daha fazla viral yüke sahip. Bu da enfekte olmuş kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Ancak, araştırmacılar, yeni varyantın halk sağlığı için bir tehdit oluşturmadığına işaret ederek HIV'li kişilerin tedavisinde rutin kullanılan antiretroviral tedavinin, yeni varyanta karşı da etkili olduğunu ve bağışıklık sisteminin benzer iyileşme gösterdiğini vurguladı.

"Yeni varyant 1990'larda Hollanda'da ortaya çıktı"

Araştırmanın sonuçlarına göre, yeni varyant ilk olarak, 2018'de Avrupa ve Uganda'dan HIV örneklerini tespit eden BEEHIVE projesindeki 17 HIV pozitif bireyde tespit edildi.

Bilim insanları bu bireylerin 15'inin Hollanda'dan gelmesi sebebiyle daha sonra bu ülkedeki 6 bin 700'den fazla HIV pozitif bireyden oluşan bir gruptan elde edilen verileri analiz ederek ülke genelinde 92 kişi VB varyantı daha belirledi.

Bu yeni varyantın, ilk olarak 1980'lerin sonlarında ve 1990'larda Hollanda'da çıkmış olabileceği ve 2000'lerde diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığı tahmin ediliyor.

Buna karşılık, araştırma sonuçları, VB varyantının 2010'dan beri düşüşte olduğunu ortaya koydu.

Geçmişte araştırmacılar, dünya çapında 38 milyondan fazla insanı etkileyen ve bugüne kadar 33 milyonun ölüme neden olan HIV-1 virüsünün, virüsün bulaşıcılığı üzerinde önemli etkileri olabilecek yeni mutasyonlar geliştirebileceğine dair endişeleri dile getirmişti.

COVID-19 ile enfekte olan HIV/AIDS hastası vücudunda 21 mutasyon geliştirdi

 

Anahtar Kelimeler:

aids arastirma hollanda ingiltere varyant virus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.