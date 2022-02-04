Bilim insanları HIV virüsünün daha zararlı ve bulaşıcı yeni bir varyantını buldu

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü ile Hollanda HIV İzleme Vakfının ortak çalışması sonucu araştırmacılar, yeni "VB" adlı varyantla enfekte kişilerin daha hızlı AIDS geliştirebileceğini ve varyantın bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ortaya koydu.

Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu varyantla enfekte bireyler, diğer varyantlarla enfekte olanlardan 3,5 ila 5,5 kat daha fazla viral yüke sahip. Bu da enfekte olmuş kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Ancak, araştırmacılar, yeni varyantın halk sağlığı için bir tehdit oluşturmadığına işaret ederek HIV'li kişilerin tedavisinde rutin kullanılan antiretroviral tedavinin, yeni varyanta karşı da etkili olduğunu ve bağışıklık sisteminin benzer iyileşme gösterdiğini vurguladı.

"Yeni varyant 1990'larda Hollanda'da ortaya çıktı"

Araştırmanın sonuçlarına göre, yeni varyant ilk olarak, 2018'de Avrupa ve Uganda'dan HIV örneklerini tespit eden BEEHIVE projesindeki 17 HIV pozitif bireyde tespit edildi.

Bilim insanları bu bireylerin 15'inin Hollanda'dan gelmesi sebebiyle daha sonra bu ülkedeki 6 bin 700'den fazla HIV pozitif bireyden oluşan bir gruptan elde edilen verileri analiz ederek ülke genelinde 92 kişi VB varyantı daha belirledi.

Bu yeni varyantın, ilk olarak 1980'lerin sonlarında ve 1990'larda Hollanda'da çıkmış olabileceği ve 2000'lerde diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığı tahmin ediliyor.

Buna karşılık, araştırma sonuçları, VB varyantının 2010'dan beri düşüşte olduğunu ortaya koydu.

Geçmişte araştırmacılar, dünya çapında 38 milyondan fazla insanı etkileyen ve bugüne kadar 33 milyonun ölüme neden olan HIV-1 virüsünün, virüsün bulaşıcılığı üzerinde önemli etkileri olabilecek yeni mutasyonlar geliştirebileceğine dair endişeleri dile getirmişti.