Bilim insanları insan dokusu kullanarak 3 boyutlu yazıcı ile minyatür kalp bastı



İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv Üniversitesinde görevli bilim insanı Prof. Tal Dvir, düzenlediği basın toplantısında, 3 boyutlu yazıcıyla insan dokusu kullanarak dünyada ilk kez minyatür bir kalp prototipi geliştirdiklerini açıkladı.

Yaklaşık üç saat süren basım sürecinin ardından geliştirilen tavşan yüreği büyüklüğündeki minyatür kalpte hücre, damar, karıncık ve odacıkların bulunduğuna işaret eden Dvir, daha büyük insan kalplerinin de aynı teknolojiyle basılabileceğini söyledi.

Dvir, hücrelerin pompalama kabiliyetini kazanması için kalbin üzerinde laboratuvar ortamında çalışmalar yürüteceklerini, daha sonra benzer şekilde basılacak kalpleri hayvanlara nakletmeyi planladıklarını kaydetti.

Tal Dvir, gelecek 10 yıl içinde dünya çapında gelişmiş hastanelerde organ yazıcılarının bu tür işlemler için kullanılıyor olabileceği öngörüsünde de bulundu.

Çalışmanın ayrıntıları Advanced Science dergisinde yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre iskemik kalp hastalığı ve inme, dünyada en fazla ölüme yol açan rahatsızlıklar.

Kalp yetmezliğinin son safhasındaki hastalara önerilen tek tedavi yönteminin kalp nakli olduğu ifade ediliyor.