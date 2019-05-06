Bilim insanları kadınlarda kısırlığa neden olan geni keşfetti

2010 yılında erkeklerde kısırlığa yol açan gen bulunmuştu. Bilim insanları şimdi de kadın kısırlığının ana sebeplerinden birinin arkasındaki sorumlu geni keşfetti.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma dergisinde yayınlanan araştırmanın detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

TEDAVİSİ OLMAYAN YUMURTALIK PROBLEMİ İÇİN UMUT

Habertürk'te yer alan habere göre; Op. Dr. Görgen, “Polikistik Over Sendromu (PKOS),kısırlık sorunu yaşayan kadınlarda rastlanan sebepler arasında önde gelenlerden biri olup, çocuk sahibi olma dönemindeki 10 kadından birini etkilemektedir.

Araştırmacılar, erkek hormonu üretimine katkıda bulunan ve PKOS gelişiminde esas rolü üstlenen bir gen buldular. Bu genin adı: DENND1A. Bu keşif tedavide de yeni ufuklar açabilir.

Araştırma, PKOS’nun oluşumunda DENN1A adlı genin sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.

Bu gen, yumurtalıklarda testosteron üretiminde çok önemlidir. PKOS’dan muzdarip kadınlarda da hormonal dengeyi bozan anahtardır.

Bu keşif tedavi açısından da yeni yaklaşımlar getirecektir. Bu geni düzenleyen yolları hedef alan tedaviler asıl çözüm olacaktır" diye konuştu.