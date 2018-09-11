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Bilim insanları kanser hücrelerinin sonsuz bölünmesinde etkin protein unsurunu etkisiz kıldı
Bilim insanları, beyin kanserinin bir türünde, kanser hücrelerinin sonsuz bölünmesinde anahtar role sahip olduğunu belirledikleri bir protein unsurunu etkisiz kılmayı başardı
Bilim insanları kanser hücrelerinin sonsuz bölünmesinde etkin protein unsurunu etkisiz kıldı
11 Eylül 2018 - AA
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LiveScience’ın haberine göre, California Üniversitesinden bilim insanları, bir hastadan çıkarılan, en agresif beyin kanseri türü glioblastoma hücrelerini, laboratuvar ortamında ve nakledilen fareler üzerinde inceledi.

Araştırmada, GABP proteininin “GABPbeta1L” adındaki küçük bir bölümünün, kanser hücrelerinin süresiz bölünmesinin etkinleşmesinde kilit rol oynadığı tespit edildi.

Gen düzenleme aracı CRISPR kullanarak GABP proteininden beta1L unsurunu çıkaran bilim adamları, yöntemin işe yaradığını ve beta1L yoksunluğunun, kanser hücrelerinin sonsuz bölünme eylemini durdurduğunu belirledi.

Araştırma ekibinin lideri nöro-cerrahi ve nöro-onkoloji Profesörü Joseph Costello, bulguyu, glioblastoma ve TERT geni mutasyonlarına sahip diğer birçok kanser türünde beta1L’yi hedef alan yeni bir ilacın geliştirilmesi açısından ümit verici olarak nitelendirdi.

Anahtar Kelimeler:

california universitesi gabpbeta1l kanser hucreleri

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