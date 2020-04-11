Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları: Koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor ve 3 koldan saldırıyor
İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin koronavirüsün genetik geçmişini ortaya çıkarmak için yaptığı araştırmada, koronavirüsün 3 farklı şekilde mutasyona uğradığı keşfedildi. Bilim insanları, ayrıca koronavirüsün farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemlerini yıkmak için sürekli mutasyona uğradığını açıkladı.
Bilim insanları: Koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor ve 3 koldan saldırıyor
11 Nisan 2020 12:40 - HÜRRİYET
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin Kovid-19'un genetik geçmişini ortaya çıkarmak için yaptığı araştırmada, koronavirüsün temel olarak 3 farklı şekilde mutasyona uğradığı keşfedildi.

Koronavirüse ait aralık-mart tarihleri arasındaki örneklerin incelendiği araştırmada, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan Tip A, şu anda en çok ABD'de ve Avustralya'da bulunuyor.

ÇİN'DE TİP B DOLAŞIMA GEÇTİ

Uzmanlara göre, Çin'de salgın döneminde yaygın olan koronavirüs, ilginç bir şekilde Tip A değildi. Koronavirüs ile ocak ayında mücadeleye başlayan Çin'de salgının zirvede olduğu dönemde, koronavirüsünün değişime uğramış hali Tip B dolaşıma geçti.

ABD ÖNLEM ALMADI, ORİJİNAL KORONAVİRÜS YAYILDI

Araştırmada ABD'de yaygın olan koronavirüs vakalarının üçte ikisinin koronavirüsün hayvandan insana bulaştığı Tip A olduğu ifade edilirken, incelenen vakaların büyük kısmının New York'tan ziyada California'dan geldiği vurgulandı.

Bilim insanları, koronavirüsün ABD'ye orijinal formunda hızlı bir şekilde yayıldığını söylerken, bunun koronavirüsün orijinal formunun herhangi bir önlem uygulanmadan yayılmaya devam etmesine neden olduğunu ifade etti. Araştırmaya göre Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İsviçre'de Tip B yaygın durumda.

AVRUPA'YA SİNGAPUR'DAN GEÇTİ, MUTASYONA UĞRADI

Tip B'den türeyen Tip C ise Singapur gibi ülkelerde görülüyor. Tip C koronavirüsünün Singapur'dan Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldığı belirtilirken, buna karşın Avrupa'da görülen en yaygın koronavirüs ise Tip B. Bilim insanları, koronavirüsün farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemiyle savaşmak için sürekli mutasyon geçirdiğini belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 cambridge universitesi tip b

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.