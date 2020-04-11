Bilim insanları: Koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor ve 3 koldan saldırıyor

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin Kovid-19'un genetik geçmişini ortaya çıkarmak için yaptığı araştırmada, koronavirüsün temel olarak 3 farklı şekilde mutasyona uğradığı keşfedildi.

Koronavirüse ait aralık-mart tarihleri arasındaki örneklerin incelendiği araştırmada, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan Tip A, şu anda en çok ABD'de ve Avustralya'da bulunuyor.

ÇİN'DE TİP B DOLAŞIMA GEÇTİ

Uzmanlara göre, Çin'de salgın döneminde yaygın olan koronavirüs, ilginç bir şekilde Tip A değildi. Koronavirüs ile ocak ayında mücadeleye başlayan Çin'de salgının zirvede olduğu dönemde, koronavirüsünün değişime uğramış hali Tip B dolaşıma geçti.

ABD ÖNLEM ALMADI, ORİJİNAL KORONAVİRÜS YAYILDI

Araştırmada ABD'de yaygın olan koronavirüs vakalarının üçte ikisinin koronavirüsün hayvandan insana bulaştığı Tip A olduğu ifade edilirken, incelenen vakaların büyük kısmının New York'tan ziyada California'dan geldiği vurgulandı.

Bilim insanları, koronavirüsün ABD'ye orijinal formunda hızlı bir şekilde yayıldığını söylerken, bunun koronavirüsün orijinal formunun herhangi bir önlem uygulanmadan yayılmaya devam etmesine neden olduğunu ifade etti. Araştırmaya göre Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İsviçre'de Tip B yaygın durumda.

AVRUPA'YA SİNGAPUR'DAN GEÇTİ, MUTASYONA UĞRADI

Tip B'den türeyen Tip C ise Singapur gibi ülkelerde görülüyor. Tip C koronavirüsünün Singapur'dan Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldığı belirtilirken, buna karşın Avrupa'da görülen en yaygın koronavirüs ise Tip B. Bilim insanları, koronavirüsün farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemiyle savaşmak için sürekli mutasyon geçirdiğini belirtiyor.