Bilim insanları Kovid-19'un 6 şeklini sıraladı

Sky News televizyonunun Londra Kraliyet Koleji'nin araştırmasına dayandırdığı haberinde, bilimcilerin yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı hastalığın 6 şeklini belirlediklerini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre uzmanlar, ABD ve İngiltere’de 1.600 hastada görülen semptomlar ile ilgili verileri analiz etti, araştırma sonucunda hastalığın belirli klinik belirtilerinin, ileriki seyrinin şiddetini gösterebildiği ortaya çıktı. Hastalığın gelişim göstergeleri açısından altı farklı grup belirlendi.

Uzmanlar ilk üç tipi, hastaların sadece yüzde 1.5 ila yüzde 4.4'ü solunum desteğine ihtiyaç duyduğu için göreceli olarak hafif diye tanımladı.

Altıncı tipi geçiren hastaların yarısından fazlası hastaneye yatırılmaya ihtiyaç duyuyor'

'Grip benzeri' olan ilk iki tipin semptomları arasında baş ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı ve olası koku kaybı görülüyor. İlk tipte ayrıca hastalar kas ve göğüs ağrısı yaşayabiliyor.

İkinci tipte hastalarda yüksek ateş, ses kısıklığı ve iştahsızlık gelişebiliyor. ‘Gastrointestinal’ olarak belirlenen üçüncü tipte ise koronavirüs ishal ve iştah kaybı şeklinde kendini gösteriyor.



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Araştırmacılar geriye kalan tipleri ağır olarak belirledi. Dördüncü tipin sürekli halsizlik, yorgunluk, ateş yükselmesi, baş ve göğüs ağrısı, koku kaybı, öksürük ve ses kısıklığına neden olduğu; beşincisinin ise bir önceki ile aynı semptomları gösterdiği, fakat ayrıca bilinç bulanıklığı, iştah kaybı, boğaz ağrısı, kas ağrıları da görüldüğü belirlendi.

Altıncı ve en ağır tipte ise baş ağrısı, koku ve iştah kaybı, öksürük, yüksek ateş, ses kısıklığı, boğaz ve göğüs ağrısı, yorgunluk, bilinç bulanıklığı, kas ağrısı, nefes darlığı, ishal ve karın ağrısı gibi semptomların bir araya geldiği tespit edildi.

Hastalığın altıncı tipini geçiren hastaların yarısından fazlasının hastaneye yatırılmaya ihtiyaç duyduğu, ilk tipi geçirenlerinse sadece yüzde 16'sının hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Uzmanlar, yeni koronavirüsün yol açtığı hastalığın bu şekilde sınıflandırılmasının salgınla mücadelede bir atılım olacağını ve hastalarda komplikasyon risklerinin belirlenmesine yardımcı olacağını belirtiyor.