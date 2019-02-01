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Bilim insanları minik beyinler üretti: 'Zihinsel bozuklukların incelenmesinde etkili'
Rusya Bilimler Akademisi’nin Sibirya’daki Genetik ve Hücrebilim Enstitüsü (GHE), üç boyutlu beyin organelleriyle minik beyinler geliştirdi
Bilim insanları minik beyinler üretti: 'Zihinsel bozuklukların incelenmesinde etkili'
01 Şubat 2019 - Sputnik News
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Rusya Bilimler Akademisi'nin ‘Sibirya'da Bilim' isimli yayınına göre, gerçek organların yapısına son derece yakın üç boyutlu yapay dokular üretildi. Söz konusu dokular laboratuvar ortamında üç ay yaşayabildikleri gibi, ortalama 5 milimetre boyuta sahipler. Bunun yanı sıra bilim insanları, aynı yöntem ile insan embriyosu üretmeyi de başardı.
Beyin organellerinin GHE'nin ontogenezin moleküler mekanizmasında meslektaşlar yardımıyla üretimi, araştırma asistanı Tatyana Şnayder tarafından yürütüldü. Şnayder, ürettikleri beyin organelleri aracılığıyla beyin üzerine yürütülecek deneylerin kurgu boyutundan çıkacağını belirtti. Zira beyin, kafatasının içerisine güvenle saklandığından ötürü önceleri üzerinde deney yapmak oldukça güçtü.

ZİKA İNCELEMELERİNDE KULLANILABİLECEK

Çalışma, şizofreni ve Alzheimer gibi zihinsel bozuklukların oluşum süreçlerini incelemek için de son derece iyi bir yöntem. Aynı zamanda, 2014 yılında salgına yol açan Zika virüsünün mekanizmasını incelenmesinde de kullanılabilecek.
Minik beyinleri geliştirecek doğru ortam koşullarını bulmak bilim insanlarının yaklaşık birkaç ay aldı ancak nihayetinde söz konusu teknoloji başarıyla işliyor.

Rusya Bilimler Akademisi'nin Sibirya'daki Genetik ve Hücrebilim Enstitüsü (GHE),minik beyinleri ‘Contactin 6' proteiniyle kodlanan ‘CNTN6' geninin insan beyninin gelişimi üzerindeki etkisini incelemek üzere geliştirdi. Zira söz konusu gen, zekâ geriliğine sahip birtakım insanlarda çalışmayabiliyor. Araştırmacılar, bu çığır açacak gelişmenin embriyoner evrenin en erken dönemlerinden biri olabileceğini ileri sürüyor. Elde edilen veriler, çocuğun karşılaşması muhtemel sağlık sorunlarının tespit edildiği doğum öncesi taraması esnasında da kullanılabilir.

3 boyutlu organeller, bir anlamda kök hücrelerden üretilen organ dokularının ilk formları. İlk organeller, 2013 yılında Avusturya'da geliştirilmişti. O günden itibaren ise süreç hızla ilerledi. Bilim insanları böbrek, karaciğer, akciğer ve retina gibi organların organellerini çoktan elde ettiler. Rusya'da bu yeni teknolojiyi kullanan kısıtlı sayıdaki laboratuvarların birisi de GHE.

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
01.02.2019 12:04:35
Frankenstein 'ın tüm parçalarının birleştirilmesine az kalmış. Moore yasasının tıbbi versiyonu düşünüldüğünde; muhtemelen 2100' e kalmadan laboratuvar ürünü toplama insanlar göreceğiz.
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