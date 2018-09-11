SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları tüm antibiyotiklere dirençli bakteri keşfetti
Bilim adamları, insan derisinde yaygın görülen bir bakterinin bilinen tüm antibiyotiklere direnç geliştirdiğini keşfetti
Bilim insanları tüm antibiyotiklere dirençli bakteri keşfetti
11 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Avustralya'nın Melbourne Üniversitesinden bilim adamları, staphylococcus epidermidis adlı bakterinin farklı antibiyotik formlarına toplu direnç geliştiren çeşitleri olduğunu tespit etti.

Avrupa'da ortaya çıkan süper bakteri türünün küresel olarak yayıldığı belirtildi.

Avustralya'da 2012 yılında bir hastada görülen süper bakteri hakkında 6 yıldır çalışmalar yürüten Dr. Jean Lee, söz konusu bakterinin, rifampicin ve vancomycin türü antibiyotiklere dirençli olduğunu kaydetti.

Bu iki antibiyotik türünün birbirine alternatif tedaviler olduğunu ifade eden araştırmacılar, her iki türe direnç geliştiren süper bakterinin tedavi seçeneklerini tükettiğine dikkati çekti.

10 ülkede 78 sağlık merkezinde görüldü
Lee, antibiyotik direncinin bazı hallerde tedavi edilemez noktaya ulaştığına işaret etti. 

Hastane enfeksiyonlarına da neden olan süper bakterinin 10 ülkede 78 sağlık merkezinde görüldüğü belirtildi.

Bakteriler giderek ilaçlara daha bağışık hale geliyor
Araştırmacılar, aşırı ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının bakterileri ilaçlara giderek daha bağışık hale getirdiği uyarısında bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Nature Microbiology" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

antibiyotik bakteri staphylococcus epidermidis

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık bakanlığı atama kurasıcalifornia universitesi gabpbeta1l kanser hucreleriilk yardım erzincan adem canbaba mengucek gazi egitim ve arastirma hastanesitai chi egzersiz oregon saglik ve bilim universitesi kerri winters-stoneTUS tus birincisi çapa tıp dönem birincisi Dr. Hüseyin Can Yücelasm aile sağlığı merkezi chech up sağlıkta dönüşüm mersin sehir hastanesi sağlıkta şiddet saglik-senŞARBON KURBAN ETİ ayten kadanali enfeksiyon hastalıkları sağlıkta şiddet çorum iskilip 112 acil servis youtuber z kuşağı video içeriği fenomenvejetaryen beslenme su tuketimi dr. davy vanhamkadın sağlığı kanser menopoz adetteis eczaci nurten saydan eczane e-receteantibiyotik bakteri staphylococcus epidermidisçin aile planlaması domuz yılı açıköğretim sağlıkta lisans tamamlama lisans tamamlama merzifon kara mustafa pasa devlet hastanesi selcuk seziklihastane atama Opr. Dr. Ahmet Er raziye yildirim ataturk egitim ve arastirma hastanesi izmir katip celebi universitesi ameliyatkanser metastaz ilaç argedr. asim uslu ayse kuru antalya egitim ve arastirmaizmir il saglik bediha salnur ameliyat
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.