SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları tüm organ ve dokuları aynı anda görüntüleyen 3D tarayıcı dizayn etti
Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları, tüm organ ve dokuları aynı anda görüntüleyebilen 3D tarayıcı geliştirdi.
Bilim insanları tüm organ ve dokuları aynı anda görüntüleyen 3D tarayıcı dizayn etti
23 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kalifornia Üniversitesi’nin Davis Kampüsü’nde görevli Simon Cherry ve Ramsey Badawi isimli profesörler tarafından 13 yıllık bir çalışmanın ardından geliştirilen ve “Explorer” adı verilen 3D tarayıcı, 20-30 sanayide bütün vücut görüntüsünü tarayabiliyor. 

Dünya genelinde sıkça kullanılan iki ayrı tarama sistemini (Pozitron Emisyon Tomografi ve X-ışını Bilgisayarlı Tomografi) birleştiren yeni tarayıcının başta kanser olmak üzere birçok hastalığın teşhisinde çığır açabileceği belirtiliyor. 

Tarayıcı, ayrıca, vücuttaki kan akışının gücünü ve ilaçların nasıl emildiğini de izleme imkanı veriyor. Yeni tarayıcı, vücuttaki iltihap veya enfeksiyonu tespit edebiliyor ve hastalığın hangi bölgelere yayıldığını görünür hale getirebiliyor. 

Üzerinde çalışmaların sürdüğü 3D tarayıcının, Haziran 2019’dan itibaren hastanelerin kullanımına hazır hale getirilmesi planlanıyor. 

Anahtar Kelimeler:

kaliforniya universitesi 3d tarayici

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Kaliforniya Üniversitesi 3d tarayıcıprematüre Silopi Elçin İnalYoğun Bakım Türk Dahili ve Cerrahi BilimlerKritik Hastalıkların Maliyeti felç kalp hastalıklarıİtalyahemşire Antalya Atatürk Üniversitesi Rahime Kösem Alcan alternatif tıp NiğdeSultanbeyli Eczanesi eczacı öğretmenler günü 24 Kasım Tıp Fakültesi KAYSERİ Diş Hekimleri Odası Emrullah Maraş Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Ambulans 112 acil Malatya kalp ve damar cerrahisi Kemal bayazıt Prof. Dr. Süha Küçükaksu Kırşehir İl SağlıkTokyo Tıp Üniversitesi Japonya DOKTORAStanford Üniversitesi Uluslararası Diyabet Federasyonu tip 2 diyabetAnesteziyoloji Dr. Serpil Çiçek Sayın ADANA Mehmet Ömür AlasuluHIV AIDS UNAIDSCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi gazete mersin üniversitesi Tıp Fakültesimalpraktis Doktor Rusya
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.