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Bilim insanları uyardı: Umumi tuvaletlerde maskenizi çıkarmayın
Araştırma ekibinden D.r Liu, “Pandemi sırasında umumi tuvaletlerde maske takmak zorunlu olmalı” dedi
Bilim insanları uyardı: Umumi tuvaletlerde maskenizi çıkarmayın
21 Ağustos 2020 10:54 - Independent Türkçe
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Yeni bilimsel araştırma, Kovid-19’a yakalanma riskini azaltmak için, umumi tuvaletleri kullananların yüz maskelerini çıkarmaması gerektiğini gösterdi.

Çinli bilim insanları umumi pisuarlarda sifon çekmenin virüs yüklü aerosolleri 5 saniye içinde havaya karıştırabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre normal tuvaletlerde bunun gerçekleşmesi, 35 saniyeyi buluyor. Bu nedenle pisuarlardan çıkan parçacıkların "daha şiddetli bir tırmanma eğilimi” gösterdiği belirtiliyor.

Yangzhou Üniversitesi'nden araştırmacılar, pisuarlar temizlendiğinde virüs yüklü parçacıkların nasıl hareket ettiğini görmek için simülasyon hazırladı.

Physics of Fluids isimli akademik dergide yayımlanan bulgular, umumi tuvaletlerin özellikle Kovid-19 salgınının ortasında virüs bulaştırma konusunda tehlikeli yerler olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırmacı Dr Xiangdong Liu, “Sifonla ortaya çıkan parçacık hareketini görmek için hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemini kullandık” dedi.

Ekibin simülasyonuna göre pisuarların temizlenmesi işlemi, büyük miktarda aerosol parçacığının salınmasıyla sonuçlanıyor. Dr. Liu, simülasyonlardan elde edilen bulguları "rahatsız edici" diye niteliyor.

Dr. Liu’ya göre sifonun çekilmesiyle sıçrayan parçacıkların yüzde 57’sinden fazlası, pisuardan tamamen çıkıyor. 

Pisuarlar yoğun nüfuslu bölgelerde daha sık kullanıldığı için bu durumun “ciddi bir halk sağlığı sorunu” oluşturabileceği düşünülüyor.

Özellikle de umumi tuvaletlerde maske takmanın önemini vurgulayan Dr. Liu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Çalışmamız, pisuarların temizlenirken bakteri ve virüslerin yayılmasına gerçekten de neden olabileceğini gösterdi.

Pandemi sırasında umumi tuvaletlerde maske takmak zorunlu olmalı. Kovid-19'un yayılmasını engellemek için difüzyon önleyici yöntemler derhal hayata geçirilmeli.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 umumi tuvaletler pisuar sifon cekme tuvaletler

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