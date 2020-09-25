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Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün mutasyonlarını keşfetti: Daha bulaşıcı hale gelebilir
Yakın zamanda yapılan yeni bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün mutasyonlarından birinin onu daha bulaşıcı hale getirebileceği öne sürüldü.
Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün mutasyonlarını keşfetti: Daha bulaşıcı hale gelebilir
25 Eylül 2020 11:20 - MEDİMAGAZİN
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Houston’daki bilim insanları, yeni bir araştırmaya göre SARS-CoV-2’nin yeni mutasyonlarını keşfetti. Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün 5 binden fazla genetik dizisinin incelenmesi sonucu, mutasyonlardan birinin onu daha bulaşıcı hale getirebileceğini ortaya koydu.
Öte yandan, MedRxiv’de yayınlanan çalışmada uzmanlar, yeni mutasyonların virüsü daha ölümcül yapmadığını veya hastalığın klinik sonuçlarını da etkilemediğini buldu. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünde virolog olarak çalışan David Morens, çalışmanın henüz hakem tarafından gözden geçirilmediğini bildirdi. Morens ayrıca, virüsün popülasyonda dolaştıkça daha fazla bulaşıcı hale geldiğini de sözlerine ekledi.

“Henüz bilmesek de, sürü bağışıklığına ulaştığımızda dahi bu virüs bağışıklığımızı aşmanın bir yolunu bulabilir.” Morens, virüsün seyrinin devamlı takip edilmesi gerektiği ve mutasyon geçirdikçe aşılarda değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtti.

Çalışma yazarlarına göre, bu bulgular gelecekteki enfeksiyon dalgalarının kökenini, bileşimini, yörüngesini ve konakçı bağışıklık tepkisinin ve terapötik manevralarının SARS-CoV-2 evrimi üzerindeki potansiyel etkisini anlamaya yardımcı olacağı görüşünde.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus medrxiv sars-cov-2 mutasyon

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