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Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: İlaç kokteyli yaşam süresini 2 katına çıkardı
Singapurlu bilim insanları, bir ilaç kokteylinin iplik kurtlarının (Caenorhabditis elegans) sağlıklı yaşam sürelerini neredeyse ikiye katladığını keşfetti
Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: İlaç kokteyli yaşam süresini 2 katına çıkardı
23 Ekim 2018 - AA
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Yale-NUS Üniversitesinden Jan Gruber liderliğindeki bilim insanlarının yaptığı araştırmada, 3 ilaç karışımı verilen iplik kurtlarının ortalama ömürlerinin yaklaşık iki katına çıktığı, aynı zamanda kurtçukların yaşlanma hızının düştüğü tespit edildi. 

Araştırmacılar, ilaçlardan ikisi ile oluşturulan kokteylle ise iplik kurtlarının sağlıklı yaşam sürelerini etkili biçimde uzattığını ortaya koydu. İlaç tedavisinin kurtçuklar üzerinde herhangi bir yan etkisinin olmadığına işaret edildi. 

Yaşam süresinin, yetişkin hayvanlara daha önce ilaçla yapılan müdahalelerden çok daha etkili biçimde uzatıldığı araştırmanın, gelecekte insanlarda yaşlanmayı geciktiren tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından ümit verici olduğu kaydedildi.

Gruber, dünyanın birçok ülkesinde yaşlanan nüfus sorunuyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Eğer insanlarda sağlıklı yaşam süresini uzatacak ve yaşlanmayı erteleyecek bir yöntem bulabilirsek, yaşlanan nüfusun olumsuz yönlerini etkisiz hale getirebilir, ülkelere hem tıbbi hem de ekonomik faydalar sağlayabilir, insanlara da daha kaliteli biri yaşam verebiliriz." ifadesini kullandı. 

Çalışmanın ayrıntıları "Developmental Cell" dergisinde yayımlandı. 

Anahtar Kelimeler:

jan gruber yale-nus universitesi iplik kurtlari

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