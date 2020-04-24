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Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü uzmanlarının araştırmasında, akciğerde,geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, yeni tip koronavirüsün hücrelere girmesine yardım eden 2 proteini diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu keşfedildi.
Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma
24 Nisan 2020 17:27 - AA
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ScienceDaily'nin haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde görevli uzmanların yürüttüğü çalışmanın ayrıntıları Cell dergisinde yayımlandı. 

Uzmanların, araştırma çerçevesinde, farklı hücre türlerinde bulunan Ribonükleik Asit (RNA) verisini kullanarak, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine girmesine yardım eden iki proteini dışa vuran hücrelerin peşine düştüğü belirtildi.

Araştırmada, akciğerde, geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, her iki proteini de diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu görüldü.

Bilim insanlarının, yeni tip koronavirüsün her birini enfekte edebileceğine ilişkin daha önce ortaya koyulan kanıt doğrultusunda bu organları incelemeyi seçtiği ve bulgularını, enfekte olmamış organlardan alınan hücre tipleriyle karşılaştırdığı belirtildi.

Bulguların yeni tedaviler geliştirilmesine yardım etmesi ümit ediliyor
Uzmanlar, geniz yolunda yeni tip koronavirüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı iki proteinin RNA'larını dışa vuranların, mukus üreten goblet salgı hücreleri olduğunu keşfetti.

Akciğerlerde bunların, alveolleri açık tutmakla sorumlu tip 2 pnömositler, bağırsaklarda da bazı besinlerin emiliminden sorumlu emici enterositler olduğu gözlendi.

Bulguların, Kovid-19 konusunda yeni tedaviler geliştirmeye çalışan bilim insanlarına yol göstermesi ümit ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus arastirma hucreler

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