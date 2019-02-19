Bilim insanlarından sepsisin erken teşhisine yeni ve hızlı yöntem

BBC'nin haberine göre, Strathclyde Üniversitesinden araştırmacılar, sepsisin erken teşhisine imkan sağlayan ve böylece binlerce hayatın kurtarılmasına yardımcı olabilecek yeni bir test geliştirdi.

Mevcut yöntemlerle sepsisin teşhisini koymak karmaşık bir işlem haline gelebilirken, geliştirilen mikro-elektrot cihaz ile hastanın kanı analiz edilerek sonuçlar 2,5 dakika içinde alınabilecek.

Araştırmacılar düşük maliyetli testin 3-5 yıl içinde kullanılmaya başlamasını umuyor.

Sepsis tanısı genellikle vücut sıcaklığına, kalp atış hızına, solunum hızına ve bir dizi kan testine dayanıyor.

Sepsis şüphesi olduğu anda hastaya geniş spektrumlu antibiyotik veriliyor.

Enfeksiyonu tedavi etmek için en iyi antibiyotiği belirlemeyi amaçlayan kan testiyle sonucun belirlenmesi 72 saate kadar sürebiliyor.

Yeni geliştirilen testte, sepsisin protein biyo belirteçlerinden biri olan interlökin-6'nın (IL-6) kanda mevcut olup olmadığını tespit etmek için mikro elektrot cihazı kullanılıyor.

Testi geliştiren ekipten Dr. Damion Corrigan, IL-6'nın, sepsisin en iyi göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda kullanılan 72 saatlik kan testi, emek isteyen yoğun bir süreç ancak geliştirdiğimiz test başucunda bulundurabilir. Doktor ya da hemşireler, sepsis biyo belirteçlerinin seviyelerini anlık kontrol edebilir." dedi.

Başlangıçta grip, gastroenterit veya göğüs enfeksiyonu gibi görünebilen sepsiste, vücudun bağışıklık sistemi organlara saldırmaya başlıyor ve bu durum ölümle sonuçlanabiliyor.

Erken tanının önemine değinilirken, antibiyotik tedavisinin geciktirildiği her saatin, ölüm olasılığını artırdığına dikkat çekiliyor.