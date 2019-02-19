SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanlarından sepsisin erken teşhisine yeni ve hızlı yöntem
Bilim insanları, halk arasında "kan zehirlenmesi" olarak bilinen sepsisin erken teşhisi için yeni ve hızlı bir test geliştirdi.
Bilim insanlarından sepsisin erken teşhisine yeni ve hızlı yöntem
19 Şubat 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

BBC'nin haberine göre, Strathclyde Üniversitesinden araştırmacılar, sepsisin erken teşhisine imkan sağlayan ve böylece binlerce hayatın kurtarılmasına yardımcı olabilecek yeni bir test geliştirdi.

Mevcut yöntemlerle sepsisin teşhisini koymak karmaşık bir işlem haline gelebilirken, geliştirilen mikro-elektrot cihaz ile hastanın kanı analiz edilerek sonuçlar 2,5 dakika içinde alınabilecek.

Araştırmacılar düşük maliyetli testin 3-5 yıl içinde kullanılmaya başlamasını umuyor.

Sepsis tanısı genellikle vücut sıcaklığına, kalp atış hızına, solunum hızına ve bir dizi kan testine dayanıyor.

Sepsis şüphesi olduğu anda hastaya geniş spektrumlu antibiyotik veriliyor.

Enfeksiyonu tedavi etmek için en iyi antibiyotiği belirlemeyi amaçlayan kan testiyle sonucun belirlenmesi 72 saate kadar sürebiliyor.

Yeni geliştirilen testte, sepsisin protein biyo belirteçlerinden biri olan interlökin-6'nın (IL-6) kanda mevcut olup olmadığını tespit etmek için mikro elektrot cihazı kullanılıyor.

Testi geliştiren ekipten Dr. Damion Corrigan, IL-6'nın, sepsisin en iyi göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda kullanılan 72 saatlik kan testi, emek isteyen yoğun bir süreç ancak geliştirdiğimiz test başucunda bulundurabilir. Doktor ya da hemşireler, sepsis biyo belirteçlerinin seviyelerini anlık kontrol edebilir." dedi.

Başlangıçta grip, gastroenterit veya göğüs enfeksiyonu gibi görünebilen sepsiste, vücudun bağışıklık sistemi organlara saldırmaya başlıyor ve bu durum ölümle sonuçlanabiliyor.

Erken tanının önemine değinilirken, antibiyotik tedavisinin geciktirildiği her saatin, ölüm olasılığını artırdığına dikkat çekiliyor.

Anahtar Kelimeler:

sepsis kan zehirlenmesi strathclyde universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
depresyon nefes darlığı iştahsızlık AIFDsepsis kan zehirlenmesi Strathclyde ÜniversitesiHouse doktorlar Kutsi doktor levent Türk Hava Yolları uçakta doktor Mehmet Deniz Aybey Similing DoctorsSağlık Bakanlığı münhal kadrolar
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.