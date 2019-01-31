SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanlarından uyarı: İklim değişikliğine maruz kalan bebekler kalp rahatsızlığı riski taşıyor
Bilim insanları, anneleri hamilelik sırasında küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan etkilere maruz kalan bebeklerin kalp rahatsızlığıyla doğma riski taşıdığı uyarısında bulundu
Bilim insanlarından uyarı: İklim değişikliğine maruz kalan bebekler kalp rahatsızlığı riski taşıyor
31 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

CNN'in haberine göre, sonuçları "Journal of the American Heart Association" dergisinde yayımlanan çalışmada, kadınların hamilelik sırasında iklim değişikliğinin tetiklediği yüksek sıcaklıklara maruz kalmaları nedeniyle 2025 ve 2035 yılları arasında çok sayıda bebeğin kalp rahatsızlığıyla doğma riskinin bulunduğu belirtildi.

Hesaplamalara göre, ABD'de gelecek 11 yılda sadece iklim değişikliği kaynaklı 7 bin doğuştan kalp hastalığı vakası görülebilir.

ABD'de yayımlanan yıllık "Ulusal Doğum Kusurlarını Önleme Çalışması"nın verilerini kullanan araştırmacılar, iklim değişikliğini tetikleyen faktörlerin başlıca doğum kusurlarını nasıl tetikleyebileceğine konusunda çıkarımlar yaptı.

Önceki bilimsel çalışmaların iklim değişikliğinin, insan sağlığında 20. yüzyılda kaydedilen ilerlemeyi durdurduğunu ve tersine çevirebileceği konusunda tespit ve öngörülerde bulunduğunu ancak bu durumun gebelik ve doğum kusurları üzerindeki etkisi konusunda yapılan araştırmaların sınırlı kaldığını ifade etti.

Çalışmada, "Hem gebelerin sayısındaki potansiyel artış hem de annelerin maruz kaldığı yüksek sıcaklıklar, iklim değişikliğinin, üreme sağlığı üzerinde endişe verici bir etkisi olabileceğini gösteriyor" değerlendirmesi yer aldı.

Anahtar Kelimeler:

american heart association dogum kusurlari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
fetö sağlık çalışanı Sakarya 4. Ağır Ceza MahkemesiSağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç stoğu meslek saygınlığı doktor hekim hemşiretıbbi malzeme sevgi varsa engel yok tıbbi yardım Toxoplasma gondii şizofreni kediameliyathane cerrah hemşire stres kas-iskelet ayrımı Mersin Şehir Hastanesi Sinan Bahçacı Yoğun bakımKarabük İl Sağlık Ahmet Sarı trafik kazasıAmerican Heart Association Doğum KusurlarıHirsutizm Fahrettin Keleştemur Lazer epilasyonsağlıkta şiddet KAraman özel hastane yeryüzü doktorları Yahyahan GüneySakarya Üniversitesi hastane arşivi yangın
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.