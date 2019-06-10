SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanlarından uyku sağlığı için öneriler: '15:00'ten sonra kafeinden uzak dur'
Bilim insanları, geceleri geç yatma alışkanlığı olan "gece kuşlarının" 3 hafta içinde vücut saatlerini yeniden eğiterek daha sağlıklı olabileceği bir formül ortaya koydu
Bilim insanlarından uyku sağlığı için öneriler: '15:00'ten sonra kafeinden uzak dur'
10 Haziran 2019 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi ile Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden araştırmacılar, gece saat 02:00'den önce uyku tutmayan bir grup katılımcıya yaşam tarzlarında bazı değişiklikler önerdi.

Aynı saatlerde yatağa gitmek, kafeinden uzak durmak ve sabahları bol miktarda gün ışığına maruz kalmak, bu öneriler arasındaydı. Araştırmacılar bu önerilerin zaten daha önceden de bilindiğini kabul ederken, bazı taktiklerin ise insanların yaşamında önemli değişimler yaratabileceğini söyledi.

Araştırmanın sonunda katılımcılar 3 hafta sonra vücut saatlerini 2 saat erkene çekebildi.

Her insanın güneşin doğuşu ve batışını takip eden ritmlerle çalışan farklı vücut saatleri var.

Bazı insanların vücut saatleri ise, diğerlerine göre çok daha geç saatlere kurulu.

"Erkenciler" sabahın ilk ışıklarıyla kalkabilirken akşam ayakta duramaz hale gelirken, "gece kuşları" geç saatlerde aktif kalabiliyor.

Ancak dünya düzeninin "sabah 9 akşam 5" çalışma hayatı üzerine kurulu olduğunu düşünürsek, bu "gececilerin" pek çoğu vücutlarının hazır olmasından saatler önce alarm sesine uyanıyor. Bu da sağlık sorunlarına yol açıyor.

Araştırma: Hemşirelerin yarısı uykusuz! 

Öneriler neler?
Araştırma için ortalama 02:30'da yatağa giden ve sabah 10:00'dan önce uyanamayan katılımcıların bir programa uyması istendi.

Programda istenen düzen şöyle:

  • Normalden 2-3 saat önce uyanıp dışarı çık ve bol bol sabah güneşi al
  • En kısa zamanda kahvaltını et
  • Yalnızca sabahları spor yap
  • Her gün aynı saatte öğle yemeği ye ve 19:00'dan sonra hiçbir şey yeme
  • Saat 15:00'ten sonra kafeinden uzak dur
  • Saat 16:00'dan sonra kestirmek yok
  • Normalden 2-3 saat önce yatağa git ve akşam saatlerinde ışık miktarını azalt

Program başarılı oldu ve katılımcıların vücut saatleri 3 hafta sonra 2 saat geriye gitti.

Sleep Medicine isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, bu kişilerin uyku süreleri de aynı kaldı.

Uykusuzluk, stres ve depresyon seviyelerinde düşüş gözlemlenirken, yapılan testler katılımcıların tepki sürelerinin de ilerlediğini gösterdi.

Bedenin güneşin geçişi ile uyumlu hareket etmesini sağlayan en önemli unsur, ışık. Bu nedenle insan vücudunun gün içinde daha çok ışık alması, gece ise ışıktan uzak durması öneriliyor.

Uykuya dalma ve uyanma saatlerinin düzenli olmaması durumunda vücut saati bozuluyor. Bu da kalp rahatsızlıkları dahil pek çok hastalığa neden oluyor, stres seviyesi ve depresyonun önünü açıyor.

Anahtar Kelimeler:

uyku sagligi birmingham universitesi monash universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Fikret Hacıosman sağlıkta şiddet Perihan Mutlu Hacıosman besin allerjisi allerji Çocuk sağlığı kene KKKA Cumhuriyet Üniversitesi hemşire tüberküloz Sağlık Bakanlığı verem dulaglutid tip 2 diyabet alternatif tıp antibiyotik Francesco Bonifazi Ege Üniversitesi MD Anderson Bülent Özpolat aile sağlığı merkezi Sivas Kılavuz aile sağlığı merkezi Kocaeli Şehir Hastanesi Şenol Ergüney şehir hastanesi Yale Üniversitesi tip-1 diyabet diyabet obezite Ersun Topal OECD yangın Sındırgı Devlet Hastanesi Bigadiç Devlet Hastanesi hastane randevusu 182 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uyku sağlığı Birmingham Üniversitesi Monash Üniversitesi antibiyotik akılcı ilaç kullanımı Sağlık Bakanlığı Artvin
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
14/06-15/06 MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU MULTİDİSİ... ADAN
14/06-16/06 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS) ENFEKSİYO... AFYO
15/06-16/06 5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu TIBBİ... ADAN
13/06-16/06 6.Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu DİĞER ANKA
14/06-16/06 Çocukluk Çağı Multipl Skleroz ve Otoimmun Hastalıklar Sempozyumu MULTİDİSİ... KÜTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.