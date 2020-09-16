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Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.
Bilim Kurulu bugün toplanıyor
16 Eylül 2020 10:14 -
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Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi birinci dalganın ikinci pik seviyesinde sürüyor. Vaka artışları 1500'ün üzerine, vefatlar ise 60'ın üzerine çıktı.

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Covid-19 tespit edildi.

Bakan Koca artışın en fazla olduğu illeri açıkladı

Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a yükseldi.

Vaka artışı kısıtlama getirecek mi?

Artan ölüm ve vaka oranları yeni tedbirleri getirecek mi, yeni kısıtlama kararları olacak mı? Vaka sayılarındaki artış kurulun gündeminde olacak.

En fazla artışın yaşandığı Ankara alarm veriyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bu gündemlerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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