Bilim Kurulu bugün toplanıyor

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22 Nisan 2021 10:55
Sağlık bakanlığından duyuru:
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00’te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır.
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