Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
01 Nisan 2020 13:38
Koca ve Bilim Kurulu ülkedeki son durumu değerlendirecek. Toplantının ardından Bakan Koca kameralar karşısına geçerek son sayıyı ve son durumu açıklayacak.
Bilim Kurulu'nun ilave tavsiye kararlar alması bekleniyor.
Doktora hakaret eden Müge Anlı sosyal medyadan tepki yağınca özür diledi!
Sağlık Bakan Yardımcısı 'N95 maske'nin kullanım alanlarını paylaştı
İtalya'da korkutan rakam! Kovid-19 sağlık çalışanı sayısı 6 bini geçti!
Utanç verici görüntü! Genç kızlar doktoru böyle darp etmiş!
İstanbul’da koronavirüs vakasına giden ambulansın önünü kesti, 112 ekibine dehşeti yaşattı
İngiltere Ulusal Tıp Direktörü: Ölümlerin 20 binin altında kalması iyi sonuç olacak
Doktor reklamlarda kendi fotoğrafını gördü, ismi değişmişti! Suç duyurusunda bulundu!
Hangisi acil, hangisi elektif? Plastik cerrahlar pandemi süreci için elektif cerrahi rehberi hazırladı!
Alman doktorlara şoke eden talimat: Durumu kötü olanları bırakın
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.