Bilim Kurulu toplanıyor...

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17 Haziran 2020 09:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Corona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası saat 19.00'da açıklama yapacak.
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