Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca beklenen açıklamayı yapacak

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
02 Mart 2022 08:35
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.
Toplantının ardından saat 18.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Jandarmanın muayeneye getirdiği tutuklu, istediği ilacı yazmayan doktora tekme attı!
Bingöl'de bir hasta ve yakını, ‘muayene 5 dakika gecikti’ iddiasıyla doktoru darp etti
Hekimlerin Anlam ve Yaşam Arayışı
Dr. Ebru Ergin Bakar'ın darp edildiği hastanede bir başka olay: Hasta yakını polikliniği bastı!
Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darp eden şüpheli tutuklandı!
Hekimler adaleti artık sosyal medyada arıyor!
COVID geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için 7 hafta beklemesi öneriliyor
Ankara'da hastasının saldırısına uğrayan nöroloji uzmanı: Üzerime oturup boğmaya çalıştı, ölüyordum
Mersin’de öldürülen doktor 'can güvenliğim tehlikede' diyerek defalarca silah ruhsatına başvurmuş
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları
Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,
izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,
fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.