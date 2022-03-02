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Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca beklenen açıklamayı yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor.
Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca beklenen açıklamayı yapacak
02 Mart 2022 08:35 -
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.

Toplantının ardından saat 18.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bilim kurulu toplanti fahrettin koca saglik bakani

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People
9
1) Devrimci Derviş (Nevroloji Toğtoru)
02.03.2022 10:01:55
Ben bir şey beklemiyorum da, aramızda sayın bakanımızdan bizimle ilgili güzel bir haber bekleyen mi var da ona sesleniyorlar ?
People
1
2) cemal şükrü kalın (att)
02.03.2022 09:21:39
prof m.c. için 'i saw u cryin in the chapel' şarkısını tüm sevdiklerim ve akrabalarım için rica ediyorum.
People
25
3) Mesleki Dayanışma (Hekim)
02.03.2022 09:01:29
Bizlerin beklediği açıklama bu değil. Mecliste tüm partilerin oy birliği ile kabul edilen çalışan hekim açısından Sağlık-Sen’in toplu sözleşme marifeti ile oluşturduğu mağduriyeti gideren var olan geliri koruyan emekli hekimler açısından ise en azından yoksulluk seviyesinde emekli maaşı almalarını sağlayan yasanın yürürlüğe girmesi haberidir.

Sabrımız ve biz tükendik bir an önce düzenleme yapılmaz ise TTB nin aldığı karar doğrultusunda 10 acil talep ile 14-15 Mart’ta BÜYÜK G(ö)REV de olacağız…
People
14
4) Uzman Amele (Uzm. Dr. )
02.03.2022 08:49:52
Pandemi yonetimi falan yok, herkes kendi aleminde zaten.. Gereksiz toplanti ve sonuclariyla oradaki kisiler kamu zarari olusturuyor..
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