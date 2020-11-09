Bilim Kurulu Toplantısının yapıldığı hastaneden feryat yükseliyor: Dayanacak gücümüz kalmadı!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları 'ek ödeme' adaletsizliğine karşı Ekim ayı başında eylem yapmıştı. Yaklaşık 100 hekimin başhekimliğe yürüdüğü eylemde sağlık çalışanları çalışma güvenliği konusunda da sıkıntı yaşadıklarını belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 15 gün önce "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, artan hasta yüküne karşı en önemli sağlık üslerimizden biri" diyerek 5 gün boyunca hastaneyi İstanbul’da, karargâh olarak kullanmış ve Bilim Kurulu toplantısını da bu hastanede yapmıştı.

Ancak gelinen noktada sağlık çalışanlaının hastanedeki sorunları devam ediyor.

Bu gün de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, Haziran ayından bu yana ek ödeme yapılmamasını protesto etti.

Hastanede görevli hekimler ayrıca, aylardır eksik yapılan ek ödemeler ve geleceğin belirsiz bırakılması konusunda da tepkili. Biriken sorunlar konusunda bir çözüm iradesi sergilenmemesinden şikayetçiler.



Daha önce defalarca hastane içinde yürüyüş ve alkışlı protesto eylemi gerçekleştiren hekimler son olarak 9 Kasım 2020, Pazartesi günü 12.30’da Başhekimlik binası önünde toplanan hekimler alkışlı protesto eylemi düzenleyerek biriken sorunlara dikkat çektiler ve çözüm talep ettiler. Hekimler talepleri karşılanana kadar her pazartesi 12.30’da alkışlı protesto eylemi yapacaklarını da duyurdular.

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Sağlık çalışanları daha sonra şu açıklamayı yaptı:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Mart ayında baş gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları olarak çocuklarımızdan, ailelerimizden ayrı kalarak 24 saat nöbet esasına göre tarifi mümkün olmayan zorluklar ile çalıştık, bu uğurda öldük, ölmeye de devam ediyoruz. Pandemi sürecinin yıkıcılığı tüm toplum üzerinde devam ederken, sağlık çalışanlarının dayanacak gücü kalmadı. Pandemi enkazının altında kalan sağlık çalışanları, kurtarılacağı umudu ile beklerken, yöneticiler yeni enkazlar üzerimize almaktadır, bizler Tükendik!”

Ülkede ikinci dalganın yaşandığı belirtilen açıklamada, “Kalabalıklar önlenemiyor, salgınla sağlık çalışanı baş başa bırakılıyor” denilerek devamında şu ifadelere yer verildi: “Lafa gelince büyük savaş verdiği söylenen sağlık çalışanları, söz konusu özlük hakları olunca üç maymunla karşılaşıyor”

Daha önce de yaptıkları çağrılara herhangi bir cevap alamadıkları belirtilen açıklamada, aksine kısıtlı hekim sayısı olmasına rağmen üzerlerindeki iş yükünün artırılarak ciddi mobbing ve baskılara maruz bırakıldıkları ifade edildi. Açıklamada şu öneriler dile getirildi:

“Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak devletimize ve halkımıza FERYADIMIZDIR:

1- Randevu sistemini esnetin, güvenli çalışma ortamı sağlayıp

2- Pandemi yönetiminde bizleri de söz sahibi yapın,

3- Sağlıkla şiddete son verin,

4- Sırf bu hastanede olduğumuz için oluşan ekonomik kayıplarımızı telafi edin,

5- Performans ödemelerimiz için hastanemizin kâr etmesini beklemeyin,

6- Sabit ödemelerimizi hastane bütçesinden merkezi bütçeye aktarın,

Sayın yöneticiler, yetkili sendikalar; bizler tükendik, bizler ölmeden hastalara daha iyi hizmet etmemiz, bu savaşı kazanmamız için çağrımıza ve çığlığımıza ses verin!”