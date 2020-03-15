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Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! İşte Türkiye'de korona kapan vakaların yaş ortalaması!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de tespit edilen korona virüs vakalarının yaş ortalamasını açıkladı. Kara "Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstü" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! İşte Türkiye'de korona kapan vakaların yaş ortalaması!

Prof. Dr. Ateş Kara

17 Mart 2020 10:56 - Tv100
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Ateş Kara, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakalarının yaş ortalamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birebir tüm yaşları hatırlamıyorum. Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaşının üstünde" ifadelerini kullandı.

"BAZI İLAÇLAR VİRÜS ÜZERİNDE ETKİLİ OLUYOR"

Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Türkiye'de koronavirüs tespit edilen hastalara hangi ilacı veriyorsunuz" sorusuna Prof. Dr. Kara, "Virüsle ilgili geliştirilmiş bir aşı yok ama bazı ilaçlar var etkili oluyor. Etkili oluyor derken bizim ilaçtan beklentimiz şudur: Bizim karşımızdaki mikroorganizmayı, bakteriyi ve virüsü vursun öldürsün. Ama insana zarar vermesin.İlaçtan beklentimiz bu. Bizim böyle bir ilacımız koronavirüs için henüz yok. Ancak elimizde birkaç ilaç var. Bunlar koronavirüsün üremesini yavaşlatıyor. Bu ilaçları daha etkinlikleri bu kadar belli olmadan temin edildi. Biz o ilaçları kişilerin yaşına göre uyguluyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"VAKALARIN TAMAMI 40 YAŞ ÜSTÜ"

Prof Dr. Ateş Kara, gazeteci Musa Kesler'in "Koronavirüse yakalananların yaş ortalaması kaç?" sorusuna ise "Birebir tüm yaşları hatırlamıyorum. Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaşının üstünde" yanıtını verdi.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 47'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca açıklamasında ''Bugün 29 yeni tanı kondu, yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu'' ifadelerini kullandı.

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