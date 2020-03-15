Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart'ta Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Salgındaki vaka sayısının artma ihtimaline dikkat çeken Prof. Dr. Azap, "3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Azap, vaka sayısının pik yapmasını ve sonrasında azalmasını beklediklerini söyledi. Azap, vaka sayısının 5 bine ulaşmasını bekledilerini de dile getirdi.

"VAKA SAYISININ 5 BİN CİVARINDA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Azap yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir, vatandaşlarımızın önlemleri alması lazım. Uyarılara dikkat etmesi lazım. Böyle olursa, 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz."

İnsanların birbirine 3-4 adımdan fazla yaklaşmaması gerektiğini söyleyen Azap, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Bütün seçenekleri en ince ayrıntısına kadar tartışıyoruz ama bir önlem alırken, o aldığınız önlemin getirecekleri var, faydalar var. Bir de götürecekleri var. Sebep olacağı birtakım olumsuz sonuçlar var. Dolayısıyla bunları iyi düşünüp taşınmak lazım. Açıkçası bugün uzun tartışmaların sonunda henüz öyle bir noktada olmadığımız için, bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şeye, İtalya'daki gibi bir duruma ihtiyacımız olmadığını düşündük.

"VİRÜS, KALABALIK ORTAMLARDA ÇOK KOLAY YAYILIYOR"

Ama bu sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli hatırlatıyoruz. Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu sağlamaya yönelik. Yani insanların birbirlerine bir metreden, 3-4 adımdan daha fazla yaklaşmasını engellemeye yönelik. Kalabalık mekanlarda bir arada durmalarını, havalandırması iyi olmayan yerlerde bir arada uzun zaman geçirmelerini engellemeye yönelik şeyler.

Çünkü bu virüs, bu durumda çok kolay yayılıyor. Vatandaşlarımız da hep bunu düşünsünler. Bu tedbirler bunu sağlamak için alınıyor. Ona göre hayatlarını planlarlarsa, bu salgını çok fazla yayılma fırsatı bulamadan ülkemizde atlatabilir diye ümit ediyoruz.''

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Kovid-19 salgını Türkiye'de 47 kişiye bulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ''Bugün 29 yeni tanı kondu, yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu'' şeklinde konuştu.