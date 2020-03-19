Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapabilen tüm üniversite hastaneleri koronavirüs testi yapacak

MEDİMAGAZİN - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Alpay Azap, 'tüm üniversite hastanelerinin koronavirüs testi yapacağını' açıkladı. Bilim Kurulu üyesi haberi ''alınan önlemler, hızla değişebilen ve genişletilen doğru kararlar, pandemi yönetiminde ülkemizi bir adım öne çıkarıyor: Yapabilen tüm üniversite hastaneleri koronavirüs testi yapacak. Bakanlık destek olacak. Ankara Üniv. olarak biz bugün başladık. Salgını durdurmak elimizde.'' notuyla aktardı.