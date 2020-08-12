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Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunsa bile 1-2 yıl daha virüsle yaşayacağız
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Rusya'nın aşı açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özlü, ''Aşı bulunmuş/bulunacak olsa da önümüzdeki 1-2 yıl içinde virüsle yaşamaya devam edeceğiz'' görüşünü savundu.
Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunsa bile 1-2 yıl daha virüsle yaşayacağız
12 Ağustos 2020 17:02 - Sözcü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısını tescil ettiğini duyurdu. Rusya böylece Koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

Özlü, ''Rusya'nın "gerekli tüm testleri geçip Covid 19 aşısını tescil ettiği" açıklaması herkesi heyecanlandırdı. Bu pandemide dönüm noktası olabilir mi? Aşıyla ilgili gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların sonuçları açıklanana kadar bu konuda kesin konuşmak mümkün değil'' düşüncesini dile getirdi. 

Özlü, ''Öncelikle aşı ne oranda koruyor; koruma ne kadar sürüyor; güvenli mi; kaç doz yapılması gerekecek; herkese, tüm yaşlara ve risk gruplarına uygulanabilir mi; maliyeti ne olacak, üretim kapasitesi ne kadar gibi soruların cevaplarını öğrenmemiz gerekiyor. Güvenli ve etkili olsa bile, koruma oranına göre aşılanması gereken 4-8 milyar insan söz konusu. Aşının finansmanı, yeterli miktarda üretimi, paylaşımı, dağıtımı, hedef kitleye ulaşılarak uygulanması en iyimser hesapla 1-2 yılı bulacaktır'' ifadelerini kullandı.

Aşının bu kadar hızlı geliştirilmiş olması önemli bir başarı olup, memnuniyet vericidir diyen Özlü, ''Ancak hızlandırılmış süreçte etkinlik ve güvenliğiyle ilgili kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bilimsel araştırma fazlarını başarıyla tamamlamış olup olmadığı çok önemli. " dedi. 

Özlü şöyle devam etti:

"Rusya'nın açıklaması, diğer ülkelerdeki aşı çalışmalarını hızlandıracaktır. Umarım bu yarış, bilimsel testlerin sayı, kapsam ve niteliğinde yetersizliğe neden olmaz. 

Aksi halde sadece bir fiyasko yaşamakla kalmayıp, aşıya bağlı zararlı etkilerle yüzleşebileceğimizi unutmayalım.   

Sonuç: aşı bulunmuş/bulunacak olsa da önümüzdeki 1-2 yıl içinde virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen, salgını kontrol etmek için vazgeçilmez enstrümanlar olmaya devam ediyor"

Anahtar Kelimeler:

rusya koronavirus asisi covid covid 19 asisi

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