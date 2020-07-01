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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan yeni virüsle ilgili uyarı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'e ilişkin bir uyarı paylaştı.
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan yeni virüsle ilgili uyarı
01 Temmuz 2020 10:59 - Tv100
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Yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğini belirten Kara,  bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" dedi.

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