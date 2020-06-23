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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan YKS açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, YKS sınavı ile ilgili panik yaratan açıklamaları CNN Türk'te değerlendirdi. Kara açıklamasında, "Bizim çocuklarımızın arasında kaybın olma ihtimali yok" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan YKS açıklaması
23 Haziran 2020 10:20 - CNN
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CNN Türk'te konuşan Prof. Dr. Kara, "Rakam hesabı yapılabilir tabi ama çocuklar geleceklerini belirleyeceği bir sınava giriyor. Bizim önceliğimiz onların huzurla sınava girmelerini sağlamak olmalı. Elimizden geldiği kadarıyla Bilim Kurulu'nun da önerileriyle çocukların en rahat ve en güvenilir şekilde sınava girmeleri sağlanmaya çalışıyor. Ben böyle rakam kayıp konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çocuklardan tek isteğim sınava konsantre olsunlar, rahat olsunlar. Birkaç gerçek nokta var onların da altını çizelim. Bizim açıkladığımız bilimsel gerçekler var. Sayın Bakan'ın açıklamaları var. Türkiye'de yapılan testlere göre PSR'ın pozitif çıktığı sayı binde bire tekabül ediyor. Bulaştırıcılığımız 1'in altına inmiş vaziyette. Böyle bir ortamda bulaş riskinin çok az olduğunu hatta olmadığını söyleyebiliriz. Sınava girenlerin yaşını düşündüğümüzde böyle bir kaybın olmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:

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