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Bilim Kurulu Üyesi Azap uyardı, tarih verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, korona virüs vakalarının artacağını işaret ederek, yayılma algoritması nedeniyle gelecek haftadan itibaren çok daha fazla hastanın yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyacağını söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi Azap uyardı, tarih verdi

Prof. Dr. Alpay Azap

25 Mart 2020 13:56 - Habertürk
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Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Prof. Dr. Alpay Azap, yayılım hızı ve hastaların son durumu nedeniyle çok daha fazla yoğun bakım ihtiyacı doğacağını vurguladı. Bir hastanın en az 5 kişiye hastalığı bulaştırdığını belirten Azap, insanların evde kalması gerektiğine vurgu yaparak, "Şu an bulaşmış, hafif belirtisi olanların gelecek haftadan itibaren hastanelere gelmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Sarıkaya köşe yazısında Prof. Dr. Alpay Azap ile yaptığı görüşmeden şu detayları aktardı:

“Şu an bulaşmış, hafif belirtisi olanların gelecek haftadan itibaren hastanelere gelmesini bekliyoruz” dedi.

Virüsün bulaşma dinamiğinin olduğunu da belirten Prof. Dr. Alpay Azap, öngörüsünü şöyle dile getirdi:

“Bir hasta her hafta ortalama 5 hastaya bulaştırıyor; bu logaritmik artıyor. Bu birinci hafta 25 iken, ikinci haftada 125’e, üçüncü haftada ise 625’e ulaşıyor. Şu an artmış bir sayının logaritmik artışına tanıklık edeceğiz. Bu da hasta sayısında artış anlamına geliyor.”

YOĞUN BAKIMDAKİ SAYI

Gelen vaka sayısından yola çıkarak projeksiyon yaptı.

Aktardığına göre, hastalananların hepsi hastaneye gelmiyor; özellikle gençlerin arasında bulunduğu yüzde 80’i bir haftada iyileşebiliyor.

Prof. Dr. Azap da geri kalan yüzde 20’ye dikkat çekti ve bunların bir hafta içinde kötüleştiğini belirtip devam etti:

“İşte o yüzde 20’nin dörtte biri de hastanelerin yoğun bakımlarına kaldırılması gerekenler. Yani hastaneye kaldırılanların yüzde 5’i yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyanlardan oluşuyor…”

Bu noktada önemli bir duruma da dikkat çekme ihtiyacı duydu:

“Bu da gelecek haftadan itibaren yoğun bakıma ihtiyaç duyacakların artacağı anlamına geliyor. Yoğun bakım sürecine giriyoruz.”

Sorum üzerine bir hastanın tedavi için yoğun bakımda kalma süresinin 4 ile 6 hafta arasında değiştiğini de belirtti.

İlk virüs vakasının ortaya çıktığı 11 Mart gününden bu yana geçen 14 günde, yani iki haftada 1529 vakaya ulaşıldı.

Bunların ağırlıklı bölümü de hastanelerde ve yoğun bakım merkezlerinde.

CEZA ESNETİLMEMELİ

Prof. Dr. Azap’ın da vurguladığı gibi çabuk tedavi eden ilaç, hızlı test kitlerinin devreye sokulması, özel ve vakıf hastanelerinin yoğun bakımlarının önceden hazırlanması gibi önemli adımlar atıldı.

Ancak bunların hiçbiri yeterli değil, bu haftadan itibaren de zaten hastalığın yayılmasındaki logaritmik artış gereği yoğun bakım servislerinde ciddi birikme yol açacak.

O nedenle 65 yaş üstü ile ilgili karar alındıysa sonuna kadar uygulanmalı…

Hükümetin yetkisini kullanarak devreye koyduğu Hıfzıssıhha Kanunu’nun ceza hükümlerini esnetici algılardan, yaptırımların uygulanmaz hale gelmesinden kaçınılmalı.

Eğer dışarı çıkarak suç işlediyse, onun da suçunun karşılığını çektiği gösterilmeli…

Ödüllendirildiği algısı yaratacak davranıştan kaçınılmalı...

Yoksa önünü kimse alamaz, hastanelerde de tedavi edilebilecek hastalara yer kalmaz…

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

https://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/2624056-yogun-donemi-basliyor

Anahtar Kelimeler:

koronavirus alpay azap hastane yogun bakim

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