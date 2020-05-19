Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız

Koronavirüsle mücadelede son rakamlar ne ifade ediyor? Bayramda sokak kısıtlaması kararı mücadeleyi nasıl etkileyecek? Okullarda eğitim öğretim yılının bitmesi nasıl yansıyacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Özlü'nün açıklamalarının satır başları;
İnşallah bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız hep birlikte.
DALGALANMANIN NEDENİ DAVRANIŞLARA BAĞLI
Çok önemli dalgalanma olmadı. Sayıları rakamları biz oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde 3 haneli rakamlara ineceğiz bu da sevindirici.
81 İLDE KISITLAMA
4 günlük kısıtlamanın olumlu yansıması olacağını düşünüyorum. Bayram sonrası beklentilerimiz gayet iyi. Havalarında ısınmasıyla virüs kontrolünde başarılı olacağız diye düşünüyorum. Bunları yaparken kontrolü sürdürmek zorundayız.
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