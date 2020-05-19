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Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: İnşallah bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız hep birlikte.
Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız
19 Mayıs 2020 14:24 -
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Koronavirüsle mücadelede son rakamlar ne ifade ediyor? Bayramda sokak kısıtlaması kararı mücadeleyi nasıl etkileyecek? Okullarda eğitim öğretim yılının bitmesi nasıl yansıyacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Özlü'nün açıklamalarının satır başları;

İnşallah bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız hep birlikte.

DALGALANMANIN NEDENİ DAVRANIŞLARA BAĞLI

Çok önemli dalgalanma olmadı. Sayıları rakamları biz oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde 3 haneli rakamlara ineceğiz bu da sevindirici.

81 İLDE KISITLAMA

4 günlük kısıtlamanın olumlu yansıması olacağını düşünüyorum. Bayram sonrası beklentilerimiz gayet iyi. Havalarında ısınmasıyla virüs kontrolünde başarılı olacağız diye düşünüyorum. Bunları yaparken kontrolü sürdürmek zorundayız.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus tevfik ozlu

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