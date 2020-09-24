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Bilim Kurulu Üyesi: Bir ilçede kitle bağışıklığına ulaşıldı!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap açıkladı: Bir ilçede kitle bağışıklığına ulaşıldı. Azap, "Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrolü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi: Bir ilçede kitle bağışıklığına ulaşıldı!
24 Eylül 2020 12:04 - Habertürk, Independent Türkçe
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken Türkiye’nin bir ilçesinde kitle bağışıklığına ulaşıldığı bilgisini paylaştı. Azap, ilçede yaşayanlara “Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrolü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız” tavsiyesinde bulundu.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, Prof. Azap ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Sarıkaya’nın yazısının bir kısmı şöyle:

Koronavirüs konusunda baştan bu yana teşhisleri, tedavi yöntemleri ile öne çıkan Prof. Dr. Alpay Azap ile dün sohbet ederken başından geçen önemli bir olaydan söz etti. Aktardığına göre tanıdığı birisi kendi ilçelerindeki vaka sayısı hakkında bilgi aktarmış. Bakmışlar veriler doğru… İlçenin nüfusu ile orantı kurmuş, olması gereken kitle bağışıklığına ulaşıldığını belirtmiş…

“Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrolü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız” tavsiyesinde bulunmuş. Prof. Dr. Azap, bunu belirtmekle birlikte grip gibi ikinci kez yakalanma riskinin bulunduğunu da anımsattı. İlçede yaşayanların bir başkasıyla temas etmemesi veya denetimli kontrol halinde herhangi sorunla karşılaşmadan sağlıklı kalacaklarına vurgu yaptı.

Ankara çevresindeki bir ilin ilçesinin adını söyledi ama yazılmasını da istemedi, nedeni çok yüksek ilgi görüp ikinci kez insanların hastalığa yakalanma riski… Şurası açık ki, daha küçük yerleşimlerde kitle bağışıklığına ulaşma şansı yakalanabilir. Ancak büyük kentler için bunu söylemek pek olası değil gibi görünüyor. Tabii her gün çevremizdeki insanların veya yakınlarının Covid-19 enfeksiyonuna yakalandığı haberini aldığımız Ankara’da da yakında kitle bağışıklığına ulaşıldığı haberi alınırsa şaşmamak gerekir.

Anahtar Kelimeler:

bilim kurulu uyesi prof alpay azap koronavirus kovid-19 kitle bagisikligi

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