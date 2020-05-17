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Bilim Kurulu Üyesi cevapladı: Ağız gargarası virüsten korur mu?
Koronavirüsten korunmak için el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek öneriliyor. Peki ya ağız hijyeni? İngiltere'de yapılan bir çalışmada, "ağız gargarası"nın koronavirüsten koruyabileceği sonucuna ulaşıldı.
Bilim Kurulu Üyesi cevapladı: Ağız gargarası virüsten korur mu?
17 Mayıs 2020 16:34 -
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Gözler aşı ve ilaç çalışmalarında fakat bilim insanları bir taraftan da "koronavirüsten korunma yöntemlerini nasıl arttırabiliriz?" sorusuna cevap arıyor.

İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, ağız gargarasının koronavirüsü etkisiz bırakabildiği sonucuna varıldı.

"İngiltere'den gelen bilgi çok mantıklı bir hipotez"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Bakteri ve virüslerin vücuda girmesi için kapı ağzımız ve burnumuz. İngiltere'den gelen bilgi çok mantıklı bir hipotez." dedi.

Koronavirüs bazı kimyasallara karşı savunmasız bir yağ tabakası ile kaplı. Ağız gargarası ile işte bu dış katman yok ediliyor. Bu zarf tabakası yok edildiğinde virüsün hücrelere girmesi, etkili olması imkansız hale geliyor.

Yamanel, "El hijyeninde de alkol bazlı el dezenfektanları sabunla da bunu bozarak yağ tabakasını bozarak virüsü engellemeye çalışıyoruz. Bu nedenle ağız hijyeninde ağız gargarası kullanmak mantıklı. Özellikle klorürlü hidrojen iyot içeren solüsyonlar bunlar yoksa özellikle tuzlu su veya sirke ile gargara yapmak da çok mantıklı." diye konuştu.

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Bilim insanları "kesin sonuç" için ileri klinik çalışmalarını işaret ediyor. Ancak hekimler tıpkı el hijyeninde olduğu gibi ağız hijyenine de dikkat edilmesini öneriyor. Bunun için sabah akşam günde iki defa dişleri fırçaladıktan sonra ağız gargarası yapmak yeterli.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus prof dr levent yamanel

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