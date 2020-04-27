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Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan 'hastaneye gitmekten çekinmeyin' çağrısı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, Kovid-19 bulaşma endişesiyle hastane başvurularında yaşanan azalmaya ilişkin, "Acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin." dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan 'hastaneye gitmekten çekinmeyin' çağrısı
27 Nisan 2020 14:54 - AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan virüs endişesinin hastane başvurularına da yansıdığını söyledi. 

Hastanelerin koronavirüs nedeniyle gerekli önlemleri aldığını belirten Kara, "Bir şekilde acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin. Kovid olduğu düşünülen hastalar, hastanenin içinde ayrı alanlara alınıyor. Acil olarak gelmesi gerekecek hastayla bir araya gelinmemesi sağlanıyor." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Kara, hastanelerde sosyal mesafe, izolasyon ve enfeksiyon kontrol önlemlerine çok dikkat edildiğini vurgulayarak, "Enfeksiyon kontrol önlemleri çerçevesinde onların hepsine sıkı uyuluyor. Bu bakımdan böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Lütfen, hastanelere gelmesi gerekenler en ufak bir tedirginlik yaşamasınlar." diye konuştu.

"Çocuğumun boyu uzamıyor diye hastaneye gelmeyelim"
Çocuk Hastalıkları ve Enfeksiyonu Uzmanı olan Prof. Dr. Kara, hangi durumlarda hastaneye başvurulması gerektiği konusunda ise ailelere şu bilgileri aktardı:

"Bu dönemde, 'benim çocuğumun boyu uzamıyor' diye hastaneye gelmeyelim. 'Çocuğumun karın ağrısı oldu, çocuğum ateşi veya başka bir sıkıntısı var' şeklinde bir durumunuz varsa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye mümkünse telefonla görüşerek gitmek daha uygun. Mümkün olduğunca en az sayıda yanınızda bir refakatçinizle beraber maske takarak hastaneye gidilmesi en uygun olanıdır. Hastanelerde karşılama alanları oluşturuldu. Burada Kovid bulguları olan hastalar ayrılıyor. Geliş sebebinizi söyleyip ona göre değerlendirilmesi ile ilgili kovid bulguları olan kişilerden ayrı alanlarda değerlendirilirsiniz. "

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