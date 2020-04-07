Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: En kritik döneme girdik

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu’nun acil tıp uzmanı Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye’nin önündeki iki haftanın en kritik dönem olduğunu söyledi ve “Bir süre daha dişimizi sıkarsak haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum” dedi.

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz’a konuşan Kayıpmaz, “Bu kadar pozitif vakayı yakalamamızda en büyük etken tabii ki günlük test sayısında 20 bini geçmiş olmamız. Pozitif olduğu tespit edilen vakaların aynı zamanda yakın temaslıları da taranıyor. Pozitif vakalarla yakın teması olmuş kişilerin izolasyonuyla da hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor” dedi.

İzolasyon tedbirlerine tamı tamına uyulduğu takdirde salgını Türkiye olarak en az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, şöyle devam etti:

'''Bu bağlamda biyoistatistiksel modellemelere göre önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu, hatta en kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir süre daha dişimizi sıkarsak, haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum. Unutulmamalı ki bu bizim elimizde. Özellikle bu iki hafta olmak üzere nisan ayı içerisinde evde ne kadar sıkılırsak, bunun meyvelerini o kadar erken toplarız.''

Sağlık çalışanları ne yapıyor?

Kayıpmaz, en az 8 saatlik bir vardiya boyunca sağlık çalışanlarının N95 maske ile nefes almaya çalıştığını, gözlerle yüzün bir bölümünü örten koruyucu gözlük takmak zorunda kaldığını, bunun yanı sıra siperlik, önlük veya vücudu tamamen saran tulumları da giymek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kayıpmaz, sağlık çalışanlarının durumunu da şöyle özetledi:

''Kişisel koruyucu ekipmanın içinde neler hissedildiğini tarif edecek olursak... Benim gibi saçı olmayan birisi için bu saydığım ekipmanların arka tarafındaki lastik bantları bile yüzünüzü ve başınızı fazlasıyla rahatsız ediyor. Kullanılan ekipmanları sıralamamdaki amaç, sağlık personelinin fedakârca insan sağlığına katkı sunabilmek ve kendilerinin bu virüsle enfekte olup olmadığını önemsemeksizin diğer hastalarımıza ve kendi ailelerine bu hastalığı bulaştırmamak için gösterdiği çabayı gözler önüne sermek. Bu süreçte kimi acil sağlık personeli evinin dışında Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen misafirhane, otel gibi yerlerde kalmayı tercih etti, kimi de kendi evinde, kendini en sevdiklerinden izole etti.''