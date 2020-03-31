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Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin ayrı mezarlara gömülmesine gerek yok
Akın: Virüsün toprağa akıp oradan başka taraflara sızması söz konusu değil ki böyle bir önleme ihtiyaç duyulsun
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin ayrı mezarlara gömülmesine gerek yok
31 Mart 2020 11:21 - Habertürk - Independent
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Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu’nun üyelerinden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Levent Akın, koronavirüs dolayısıyla ölen kişilerin ayrı bir mezarlığa gömülmesinin yanlış olduğunu, bu uygulamaya anlam veremediklerini söyledi. Akın, defin sonrası virüsün toprak üzerinden yayılmasının imkansızlığına dikkati çekerken gassallara uyarılarda bulundu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşesinde Prof. Akın ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun halk sağlığı alanındaki tek hekim üyesi, alanında tanınmış isim Prof. Dr. Levent Akın ile dün sohbet ederken bu konuyu açtım.
“Bilim Kurulu’nun böyle bir kararı yok; biz de anlam veremedik” dedi ve uygulamanın yanlış olduğunu söyledi.

İl Pandemi Kurullarının uygulamayı kaldıracağına inandığını da sözlerine ekledi.

“Mezar ayırmak doğru değil, çünkü defin sonrası topraktan virüsün yayılması imkansız” deyip ekledi:
“Önemli olan ölenin vücut salgılarıyla muhatap olmamak, bulaşmasını engellemek... Buna gassalların (ölü yıkayıcı) dikkat etmesi lazım. Kefenlendikten sonra ölen kişiden vücut salgısı dışarı çıkmıyorsa bulaşma olmaz. Zaten virüs canlı bedende yaşar, hücre öldükten sonra kısa süre içinde yok olur. Bir başka yere geçmesi, toprağa akıp oradan başka taraflara sızması söz konusu değil ki böyle bir önleme ihtiyaç duyulsun…”

Akın ayrıca Türkiye’de şu an koronavirüs vakası bulunmayan herhangi bir yer olmadığını söyledi ve en çok kaygı yaratanların ise kalabalık aileler olduğunu söyledi.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus mezarlik

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