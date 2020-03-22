Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ceyhan: Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı vereceğiz

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için kurulan Bilim Kurulu’nun üyelerinden Prof. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de her gün artan vakalar için yarın başlayacak olan haftanın çok önemli olduğunu belirtti. Ceyhan "Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" derken insanların evlerine girmemesi durumunda sokağa çıkma yasağı kararını hükümete tavsiye edebileceklerini söyledi.

Kanal 7 ekranlarında Başkent Kulusi programına konuk olan Prof. Ceyhan, koronavirüsün bazı ülkelerde yayılımının azaldığını bazılarında ise durumun aksi olduğunu belirterek "Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şu an söyleyemeyiz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Bu haftada kontrolleri hızlı bir şekilde yapmazsak kontrol etmesi çok zor bir döneme girebiliriz" diye konuştu.

Vakaların bulunduğu illerin açıklanmamasının mantıklı bir sebepleri olduğunu söyleyen Ceyhan, şöyle devam etti:

Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp, giriş çıkışlar durdurulabilir. Biz İtalya'dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil.

“Böyle giderse…”

Sokağa çıkma yasağına ilişkin görüşleri de değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan, "Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. 65 yaş üstüne getirilen sınırlama ölümlerin önüne geçmek için atılan bir adım. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değildir. Bakın hepsi başta öneride bulundu hepsi sonra mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse bizde aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz." şeklinde konuştu.

Neden 14 gün?

Ceyhan , şöyle devam etti:

Akciğer hastalığı varsa ve hastaneye yatmışsa bu bir kaç haftayı buluyor.Eğer akciğere inmezse virüs ortalama 1 hafta sonra azalma başlıyor ve sonra düzeliyor. Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda 8 günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor.

“En kötü para kazanma yolu”

“Kulaktan dolma her ilaç kullanılmamalı” uyarısı yapan Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

Hekim önerisi olmadan alınan ilaçlar kötü sonuçlara yol açabilir.

Koronavirüsle ilgili birtakım ünlülerin paylaştığı ilaçlara insanlarımız itibar etmesin. Bu düşünülecek en kötü para kazanma yolu. Bu suistimale açık bir şeydir.

Yemek siparişleri için uyarı

Bu dönemde önerilen herkesin yemeğini evinde yapması. Çok zor durumlarda sipariş vermek gerekirse pişmemiş şeyler söylememek gerek. Gıda temizliğine dikkat edeceğiz. Yemeği yemekle virüs bulaşmaz. Yemek paketlenirken virüs bulaşır. Paketi açtıktan sonra ellerimizi yıkayacağız.