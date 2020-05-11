Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Zorunda kalmazsam AVM’ye gitmem
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Çalar Saat" programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Çok zorunda kalmazsam alışveriş merkezine gitmem" dedi. Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün alınan önlemler eşliğinde açıldı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Zorunda kalmazsam AVM’ye gitmem
11 Mayıs 2020 19:05 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nun sunduğu “Çalar Saat” programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin açılışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Küçükkaya’nın “Siz AVM’ye gider misiniz” sorusu üzerine Azap, “Gitmem, çok zorunda kalmazsam gitmem” yanıtını verdi.

“AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım” diyen Azap, salgın öncesindeki gibi topluca AVM’ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Azap, eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.

Ülke genelinde birçok AVM, bugün kapılarını açtı.

Anahtar Kelimeler:

alpay azap bilim kurulu uyesi avm

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.