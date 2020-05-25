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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’tan ikinci dalga uyarısı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sonbahar, kış aylarında salgında ikinci bir dalga beklediklerini söyledi. Azap, havaların soğumasıyla birlikte virüsün kolay yayılabileceği ortamın oluştuğunu ifade etti.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’tan ikinci dalga uyarısı
25 Mayıs 2020 11:27 - Sözcü
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Haber Global canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alpay Azap, şunları söyledi:

* Yaz aylarında beklemiyoruz ama sonbahar, kışta 2020 yılının sonlarına doğru bir ikinci dalga olma olasılığı var gerçekten.

* Bunun sebebi de işte havaların soğumasıyla birlikte bu solunum virüsleri tıpkı grip, nezle yapan virüsler gibi, kapalı ortamları severler, iyi havalandırılamayan ortamları severler. Soğuk havayı severler ve ultraviyole ışınlarından da hiç hoşlanmazlar.

* Dolayısıyla havaların soğumasıyla tam da onların seveceği, daha kolay bulaşabileceği, insanlar arasında daha kolay dolaşabilecekleri bir ortam oluşmuş oluyor.

* Grip nasıl ki kasım, aralık aylarında artış gösterir, ocak şubat gibi çok grip vakası görürüz, sonra havaların ısınmasıyla birlikte grip vakaları azalır, yazın tek tük grip vakasıyla karşılaşırız, bu virüs de aynen onun gibi.

* Zaten çok benziyor pek çok özelliği grip virüsünü andırıyor.

* Bu nedenle bu virüste de biz, sonbahar kış aylarında bir ikinci artış bekliyoruz. Ama yaz aylarında ciddi bir artış olması, ikinci dalga olmasını beklemiyoruz.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 alpay azap ikinci dalga

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