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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüs (COVID-19) salgının yükselme döneminde olduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu. Tevfik Özlü, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" mesajını verdi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
10 Nisan 2020 16:51 - Ahaber.com
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınına yönelik merak edilenleri YouTube hesabı üzerinden cevapladı. "Bu süreç ne kadar devam edecek?" şeklindeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Doktor Tevfik Özlü, yurttaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

BİLİM KURULU ÜYESİ: UZUN SÜRE EVDE KALMAYA HAZIR OLUN

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüs (COVID-19) salgının yükselme döneminde olduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu. Tevfik Özlü, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" mesajını verdi.

"EVDE MUTLU OLMAYA ÇALIŞIN"

Özlü, "Bu tür zaman vermek hoş olmuyor insanların bu konuyla ilgili sabrını tüketmemek açısından. Biz şu anda en yoğun olduğumuz noktaya odaklanmak zorundayız. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:

tevfik ozlu koronavirus

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