Bilim Kurulu üyesi: Sağlık çalışanları, kendilerini hastalardan koruyor ancak birbirlerine bulaştırabiliyor

Prof. Dr. Özlü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının hastaların yanı sıra birbirlerinden de koronavirüs alabildiklerini söyledi.

Özlü, "Hastalarla karşılaşmadan önce kişisel koruyucu ekipman kullanımına genellikle dikkat ediliyor; ancak ekip bir araya gelince maske ve mesafeye uyum azalıyor. Bulaşma oluyor" ifadesini kullanarak sağlık çalışanlarının dikkat etmesi gereken kurallara da değinerek, şunları sıraladı: