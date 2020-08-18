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Bilim Kurulu üyesi: Sağlık çalışanları, kendilerini hastalardan koruyor ancak birbirlerine bulaştırabiliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışan sağlık emekçilerine uyarılarda bulundu.
Bilim Kurulu üyesi: Sağlık çalışanları, kendilerini hastalardan koruyor ancak birbirlerine bulaştırabiliyor
18 Ağustos 2020 13:28 -
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Prof. Dr. Özlü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının hastaların yanı sıra birbirlerinden de koronavirüs alabildiklerini söyledi.

Özlü, "Hastalarla karşılaşmadan önce kişisel koruyucu ekipman kullanımına genellikle dikkat ediliyor; ancak ekip bir araya gelince maske ve mesafeye uyum azalıyor. Bulaşma oluyor" ifadesini kullanarak sağlık çalışanlarının dikkat etmesi gereken kurallara da değinerek, şunları sıraladı:

"Hemşire ve hekim odalarında molalarda ve nöbetlerde birlikte yeme, içme; pasta kesme, kutlamalar sırasında bulaşma riski yüksek. Sağlık çalışanları yemeklerini tek başlarına ayrı olarak yemeli. Bardak, tabak, bıçak gibi eşyalarınız kişisel olmalı ve başkası dokunmamalı. Hemşire deskleri, asistan ve hekim odaları, nöbetçi personel odaları sürekli havalandırılmalı ve buralarda kalabalıklaşılmamalı. Mesafeye dikkat edilmeli. Asla maskeler çıkarılmamalı. Dışarıda ayaküstü sigara sohbetleri çok sakıncalı. Unutmayalım virüs, daha çok tanıdıklarımızdan, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, yakınlarımızdan bulaşıyor. Sevdiklerimize zarar vermeyelim, sevdiklerimizden zarar görmeyelim." 

Anahtar Kelimeler:

saglik calisanlari koronavirus kisisel koruyucu ekipman

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