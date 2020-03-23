Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal Türkiye'de Covid pozitif hastalara kullanılan ilacı açıkladı: Favipiravir

Sağlık Bakanı "Bugün itibariyle sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve bu konuyla yayınları yapılmış olan; özellikle yoğun bakımda hastalarında kullanılmasının 11 veya 12 günden 4 güne dair düşürdüğüne dair bilgilerini bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Bugün Çin Büyükelçiliğiyle de görüştüm. Bu ihtiyacımızı karşılama noktasında da bir gayret içinde olacaklar" demişti.

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr.Serhat Ünal CNN Türk'te katıldığı programda o ilacın Favipiravir olduğunu açıkladı. Prof.Dr.Serhat Ünal şunları söyledi:

Virüsün çoğalmasına mani olan bir ilaç, oral yoldan kullanılıyor, diğer ilaç gruplarına göre daha iyi sonuç veriyor, Herkes bu ilacın peşimde ama Türk hükümeti bu ilaçları aldı ve hastalarımız kullanma başladı