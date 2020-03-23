Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal Türkiye'de Covid pozitif hastalara kullanılan ilacı açıkladı: Favipiravir
Bugün istenen her yere gönderdik..
Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal Türkiye'de Covid pozitif hastalara kullanılan ilacı açıkladı: Favipiravir
23 Mart 2020 20:06 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı "Bugün itibariyle sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve bu konuyla yayınları yapılmış olan; özellikle yoğun bakımda hastalarında kullanılmasının 11 veya 12 günden 4 güne dair düşürdüğüne dair bilgilerini bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Bugün Çin Büyükelçiliğiyle de görüştüm. Bu ihtiyacımızı karşılama noktasında da bir gayret içinde olacaklar" demişti.

 

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr.Serhat Ünal CNN Türk'te katıldığı programda o ilacın Favipiravir olduğunu açıkladı. Prof.Dr.Serhat Ünal şunları söyledi:

Virüsün çoğalmasına mani olan bir ilaç, oral yoldan kullanılıyor, diğer ilaç gruplarına göre daha iyi sonuç veriyor, Herkes bu ilacın peşimde ama Türk hükümeti bu ilaçları aldı ve hastalarımız kullanma başladı

Çin'de klinik deneyler: Favipiravir adlı ilaç koronavirüste iyileşme sürecini hızlandırıyor

Çin'de yeni tip koronavirüse karşı 3 ilacın testleri sürüyor: Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir

Anahtar Kelimeler:

favipiravir profdrserhat unal

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.