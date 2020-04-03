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Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi: Korona virüs ne zaman zirve yapacak?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap, korona virüs salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Azap, korona virüsün zirveye 8-9 haftada ulaştığını belirterek, "Türkiye'de pik yapmasına 1 ay var" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi: Korona virüs ne zaman zirve yapacak?
03 Nisan 2020 12:42 - Habertürk
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulundu.

"Kovid-19 vakası ülkelerdeki zirvesine 8-9 haftada ulaşıyor. Yaklaşık 60 günde zirve yapıyor. Hastalığın ilk ortaya çıktığı tarihi 11 Mart gibi açıklandı ilk vaka; demek ki, 60 gün, 3-4 hafta daha var" diyen Azap'ın görüşlerini aktaran Sarıkaya şunları yazdı:

Başından bu yana tespitleri, geleceğe yönelik öngörülerinde yanılmayan Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Alpay Azap ile dün sabah sohbet ederken güzel bir benzetme yaptı:

“Nasıl ki farklı ülkelerde virüsün yayılma seyri farklı oldu, bizim şehirlerimizi de bu ülkeler gibi düşünmemiz lazım. Çin’de başladı, zirvesini gördü ve aşağı doğru indi. Ardından İtalya’da aynı durum oldu. Bizim şehirlerimiz için de aynı seyirde geçer; hastalığın ilk görüldüğü gün esas alınarak bakılmalı…”

Bu durumda hastalığa ilk rastlanan yer İstanbul olduğuna göre, zirve için nasıl bir hesap yapılmalı?

Bilim Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Azap’ın yanıtı her zamanki sakinlik ve netlikte oldu:

“Covid-19 vakası ülkelerdeki zirvesine 8-9 haftada ulaşıyor. Yaklaşık 60 günde zirve yapıyor. Hastalığın ilk ortaya çıktığı tarihi 11 Mart gibi açıklandı ilk vaka; demek ki, 60 gün, 3-4 hafta daha var…”

Anahtar Kelimeler:

korona virus alpay azap

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